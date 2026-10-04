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Какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия: Отговор кога ще е ясно

04 октомври 2026, 8:39 часа 844 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия: Отговор кога ще е ясно

В края на годината ще сме готови със заданието какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия. Това отговори арх. Любо Георгиев, зам.-кмет "Градско планиране и развитие" на София, който уточни, че на база анкета/обсъждане в широк кръг ще се реши как ще изглежда Княжевската градина. Вместо място за преклонение, всички искат това да е място за отдих и отмора, уточни той, като разказа, че имало голяма среща преди няколко дни, горещо обществено обсъждане, на което дошли най-крайно настроените хора по темата.

"Хората им е писнало там да се прекланяме на някого. Това, което е необходимо, е едно качествено зелено пространство – а не тези монуметални гробища", каза арх. Георгиев в сутрешния неделен блок на БНТ. Той заяви "може би" при питане дали не било по-хубаво да се реши първо какво да има на мястото на Паметника на Съветската армия, а след това да се правят обсъждания.

Той каза, че следващата година ще има ремонт на бул. "Джеймс Баучер" и на Северната тангента. А по въпроса с реките на София, зам.-кметът посочи, че целта на сегашното управление е да се почне реконструкция на Владайската река - да се превърне в парк. Срещу тази идея, да се правят паркове, има сериозни аргументи - дали няма да има трагедия при внезапно наводнение, защото коритата на реките са предвидени да поемат голямо количество внезапно придошла вода - ОЩЕ: Ето как ще изглежда София, ако реките й "оживеят"

Що се отнася до екипа на софийския кмет Васил Терзиев, арх. Георгиев не пожела да коментира какво се случва, защо в крайна сметка има толкова рокади. Той контрира водещия Георги Любенов, че било все едно да пита защо „История.БГ“ го няма с досегашния си водещ. Любенов отговори, че предаването си продължавало – с Андрей Захариев, дългогодишен водещ заедно с Георги Ангелов, който обаче беше свален от ефир – ОЩЕ:

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Паметник на съветската армия Джеймс Баучер Реките на София арх. Любо Георгиев
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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