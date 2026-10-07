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Вярва ли Тръмп на Русия, че заразата в Сибир е овладяна? (ВИДЕО)

07 октомври 2026, 22:32 часа 929 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вярва ли Тръмп на Русия, че заразата в Сибир е овладяна? (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не смята, че смъртният случай в руската Иркутска област е в резултат от разработване на биологично оръжие. „Не мислим така“, заяви Тръмп пред репортери, отговаряйки на журналистически въпрос дали смъртта на лаборантката в Русия е била в резултат на биологично оръжие.

Лаборантката работеше в изследователския Институт за борба с чумата, намиращ се в руската Иркустска област, припомня Франс прес. „Ще разберем съвсем скоро, но не мислим, че става дума за инцидент, свързан с разработването на оръжие“, заяви Тръмп. "Те казват, че ситуацията е напълно под контрол“, допълни Тръмп, визирайки твърденията на руски представители.

На въпрос дали смята, че Москва крие нещо и дали има дежавю с началото на пандемията от COVID-19, тръгнала от Китай, Тръмп отговори: „Китай не каза много, и Русия също не казва много. Но те уверяват, че я държат много добре под контрол“.

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По руската тема Тръмп заяви още, че телефонният му разговор с президента на Русия Владимир Путин е подготвен, като спомена и рождения ден на руския държавен глава. „Подготвен е телефонен разговор. Днес е рожденият му ден, рожденият ден на Владимир Путин“, каза пред репортери американският лидер.

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Доналд Тръмп Сибир чума Зараза Иркутск
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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