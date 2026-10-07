Вярва ли Тръмп на Русия, че заразата в Сибир е овладяна? (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не смята, че смъртният случай в руската Иркутска област е в резултат от разработване на биологично оръжие. „Не мислим така“, заяви Тръмп пред репортери, отговаряйки на журналистически въпрос дали смъртта на лаборантката в Русия е била в резултат на биологично оръжие.
Лаборантката работеше в изследователския Институт за борба с чумата, намиращ се в руската Иркустска област, припомня Франс прес. „Ще разберем съвсем скоро, но не мислим, че става дума за инцидент, свързан с разработването на оръжие“, заяви Тръмп. "Те казват, че ситуацията е напълно под контрол“, допълни Тръмп, визирайки твърденията на руски представители.
Q: Is the plague in Russia a bioweapon? Trump: We don’t think so. We’re going to find out soon enough, but we don’t think so. The Russians are saying that it’s very much under control. https://t.co/vfM9Spx5C5— Clash Report (@clashreport) October 7, 2026
На въпрос дали смята, че Москва крие нещо и дали има дежавю с началото на пандемията от COVID-19, тръгнала от Китай, Тръмп отговори: „Китай не каза много, и Русия също не казва много. Но те уверяват, че я държат много добре под контрол“.
Q: Are you getting the same vibe right now from Russia that you got from China at the start of COVID? Trump: China didn’t say much, and Russia is not saying much either. But they do say they have it very much under control. https://t.co/NL2Ize63OB— Clash Report (@clashreport) October 7, 2026
По руската тема Тръмп заяви още, че телефонният му разговор с президента на Русия Владимир Путин е подготвен, като спомена и рождения ден на руския държавен глава. „Подготвен е телефонен разговор. Днес е рожденият му ден, рожденият ден на Владимир Путин“, каза пред репортери американският лидер.