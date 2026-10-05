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Борис Бонев: В мен софиянци могат да виждат потенциален кандидат за кмет

05 октомври 2026, 14:41 часа 1087 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Борис Бонев: В мен софиянци могат да виждат потенциален кандидат за кмет

Да, в мен софиянци могат да виждат потенциален кандидат за кмет на София на изборите догодина. Това каза в интервю пред БНР лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. Той потвърди, че кампанията им за местните избори е започнала от ден първи след местните избори през ноември 2023 г. "Така трябва да работят партиите, всеки ден е кампания. Тепърва ще се дискутира и ще заложим на подготвени хора са автентични каузи", добави той. В петък вечерта той бе преизбран за лидер на "Спаси София".

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Бонев отчете като грешка влизането в коалиция с ПП и ДБ за местните избори през 2023 г. "Но към онзи момент не беше грешка, причината беше да прекратим 20-годишния модел на ГЕРБ и го направихме, ГЕРБ не отидоха на балотаж. Но след това програмата между трите партии, получихме отказ тя да бъде изпълнявана. И когато си партия като "Спаси София" ориентирана към резултатите, а не идеология, при липсата на резултати беше логично да последва раздялата. Но и след това останахме конструктивни и независимо от нескопосаните пиар опити да се саботира СОС, "Спаси София" всичко полезно за града го е подкрепила. Ние не сме саботирали София", обясни той.

И допълни: "Ние сме отворени за сътрудничество с партии, които са готови да работят за София. Въпросът е после дали работи, с ПП-ДБ и Терзиев се показа, че не се работи. Съмнява се за нова коалиция с ПП-ДБ за местните избори. Ще имаме предложения за кметове извън София. Имаме няколко града още в държавата, в които може да издигнем кандидати. Не е въпросът като партия да имаме местни организации, а дали консистентно защитаваме идеите си и ще се намерят ли съмишленици, и ще бъдат припознати в други градове".

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Бонев коментира, че няма въпроси към кмета на София Васил Терзиев, но няма и очаквания. "Всичко, което му е важно на него е прието от СОС. Дружествата са на отговорност на СОС. Той да си гледа общинските предприятия, които са на негово подчинение - шефа на завода боклук напусна, в екоравновесие напускат, сменени са ръководителите на "Паркове и градини", непрекъснато се сменят ръководства, това са ключови за града структури", каза още Бонев.

И призна, че брои дните до края на този мандат. "Градът е в застой и мръсен. Това, което за мен е важно, какво бихме могли като партия да свършим за оставащата година. Не съм доволен от резултатите ни. Давам си сметка за възможностите, много неща не стават лесно и бързо, но ние като екип няма да спрем да опитваме".

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Спаси София Борис Бонев кметски избори Васил Терзиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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