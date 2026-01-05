На Богоявление: Строги мерки в София за водосвета на бойните знамена

На Богоявление (6 януари) Националната служба за охрана (НСО) въвежда мерки за сигурност на празничния водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия. Водосветът е с начало 11:00 часа пред Паметника на Незнайния воин в София.

Граждани ще имат достъп до събитието след 9:30 часа през два пункта за проверка - при ул. "Раковска" и ул. "Оборище" и при южната страна на храм-паметника "Свети Александър Невски".

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия.

Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.