На два държавни имота: Изграждат нова детска градина и зелен парк в район "Изгрев"

Областният управител на София Стефан Арсов подписа заповед за безвъзмездно прехвърляне на два държавни имота в район "Изгрев". Това е първата стъпка към изграждането на модерна детска градина за 15 групи и част от проекта "Зелен ринг София". Новата детска градина ще бъде първата по рода си в квартал "Изгрев" и ще даде реален отговор на един от най-сериозните проблеми пред местните родители – недостигът на места в детските заведения.

Модерен парк

На територията на прехвърлените имоти ще започне и изграждането на първия етап от проекта "Зелен ринг София" – модерен линеен парк и велоалея, които ще свържат гара "Пионер" с ВТУ "Тодор Каблешков".

"София заслужава повече зелени пространства и повече места, където децата да могат спокойно да играят, да учат и да се развиват. С този акт държавата за пореден път показва, че е активен партньор в устойчивото развитие на града. Това е инвестиция в по-чист въздух, по-здравословна градска среда и повече възможности за игра, спорт и отдих", коментира областният управител Стефан Арсов.

Проектът е конкретен отговор на дългогодишните проблеми в район "Изгрев" – липса на места в детските градини и недостиг на зелени площи.

Съгласно условията на заповедта, Столична община има срок от пет години за реализация на проектите върху предоставените имоти.