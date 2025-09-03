"На много ватмани се случва": Общински съветници обясниха кой е виновен - ватманът или деца

Колко често се случва на ватманите да слязат от трамвая за вода, кафе или храна? Проучане на bTV в резултат на тежката трамвайна катастрофа на Румънското посолство показа, че доста често се случва на ватманите да слязат и да си купят нещо. Мария Стоянова, която е ватман от 8 години, сподели, че и се е случвало да слиза за кафе. Много ватмани го правят, но не е редно. Само на крайните спирки го правим, каза тя. "Аз лично не съм виждала и на мен лично не ми се е случвало трамваят да ми тръгне, но обикновено го обезопасявам и отивам за кафе", добави Стоянова.

Още: Трети инцидент с трамвай за ден в София

Кой е виновен за трамвайната катастрофа?

Още: "Нищо не мога да ви кажа": Щети за десетки хиляди левове след катастрофата с трамвай до румънското посолство

Впоследствие по време на дискусията в студиото на bTV темата подеха общинските съветници от ПП-ДБ и "БСП за България" - Симеон Ставрев и Иван Кирилов.

Ставрев заяви, че се вижда от записите, че една ръка посяга към лоста в трамвая и той тръгва, но не се движи една спирка, а две спирки с над 80 км/ч. Едно от лицата е задържано по данни на СДВР и сега се търси второто лице. Най-вероятно лицата са под 18-годишна възраст и вината ще бъде поета от водача, смята Ставрев.

Иван Кирилов заяви, че не става въпрос за "джойстик" за задвижване на трамвая и човек без помощ има възможност да задвижи травмая, стига да е достатъчно висок и да може "да бръкне в кабината на ватмана". Не ватманът е предизвикал трамвайната катастрофа. Има грешка от негова страна, но не той е виновният. Има едно копче, което дава възмобност на трамвая да се задвижи и въпросното копче не е било закотвено на "нула", а е дало въможност на някого да бръкне и да направи белята, коментира Кирилов. Той очаква разследването да покаже каква е била целта на задвижването на влака.

Симеон Ставрев добави, че грешката е била предизвикана от това, че прозорецът на ватмана е бил отворен. Той добави, че много ватмани слизат на спирките, защото нямат достатъчно почивка, за да си купят вода, кафе и храна. Симеон Ставрев е на мнение, че има и политическа вина за трамвайната катастрофа и назначенията, направени от икономическото мнозинство в Столичния общински съвет - ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ". Ставрев има съмнение и на нивото на общинското дружество в Автотранспорта и Електротранспорта.

Още: Втори трамвай 22 дерайлира в София за един ден (СНИМКИ)