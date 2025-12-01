Народно читалище в село до Самоков отбеляза своя вековен юбилей

Народно читалище „Искра – 1925“ в с. Горни Окол отбеляза своя вековен юбилей – значим повод за местната общност и за културното развитие на района. Кметът на Община Самоков инж. Джоргов, заедно със своето семейство, уважи тържеството и отправи поздрав към ръководството на читалището, читалищните дейци и жителите на селото. По време на празника кметът поднесе почетен плакет от името на Община Самоков в знак на признателност към дългогодишната духовна и културна дейност.

Юбилеят бе отбелязан с богата празнична програма, изпълнена от местни състави и гостуващи читалища от региона. Празникът събра поколения читалищни дейци, жители и гости на Горни Окол, които почетоха значимата история и ролята на читалището като център на традиции, култура и общностен дух.