Община Самоков вече е част от Сдружението на Югозападните общини. Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов и председателят на Общинския съвет Мая Христева взеха участие в заседанието на Управителния съвет на Сдружението на Югозападните общини в Благоевград, по време на което Община Самоков официално бе приета за член на организацията.

Сдружението обединява 29 общини от Югозападна България и създава възможност за по-тясно партньорство по общи каузи, които са от ключово значение за развитието на региона.

Днес европейските политики поставят все по-силен акцент върху съвместните проекти между общините. Именно затова подобни партньорства имат все по-голямо значение - те дават възможност за реализиране на инициативи с регионален ефект, включително по програми за трансгранично сътрудничество, както и за по-ефективно отстояване на общи регионални приоритети.

По време на срещата кметът инж. Ангел Джоргов прояви интерес към проект на Сдружението, който финансира граждански инициативи с екологична насоченост. Той подчерта и значението на обединението между общините в подкрепа на стратегически инфраструктурни проекти с ключово значение за развитието на Югозападна България. Сред тях е автомагистрала „Рила“, която ще подобри транспортната свързаност на региона, ще осигури по-добър достъп на Самоков до автомагистралите „Струма“, „Тракия“ и „Хемус“ и ще създаде по-добри условия за развитие на икономиката, туризма и инвестициите.

Предизвикателствата пред местната власт все по-често изискват решения, които надхвърлят границите на една община. Именно затова регионалното партньорство се превръща в естествения път към устойчиво развитие, по-добра свързаност и реализиране на проекти с дългосрочен ефект за хората и региона.