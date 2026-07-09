Община Костинброд откри официално обновената сграда на Пожарната

На 7 юли 2026 г. Община Костинброд, съвместно с Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, официално откри обновената сграда, в която се помещават РСПБЗН, Доброволно формирование „Феникс“, Служба по земеделието, Общински инспекторат, Център за видеонаблюдение и Национална агенция за приходите.

Церемонията събра представители на държавната и местната власт, ръководството на пожарната служба, служители на институции и граждани, които заедно отбелязаха успешното завършване на още един значим инфраструктурен проект в общината.

Тържеството започна с официален строй на служителите на РСПБЗН – Костинброд и началниците на районните служби в Софийска област, последван от рапорт на началника на службата главен инспектор Никола Стоичков и изпълнение на националния химн. По традиция отец Николай и отец Георги Михнев от храм „Св. св. Кирил и Методий“ отслужиха водосвет за здраве, благополучие и успешна служба на пожарникарите и всички институции, помещаващи се в сградата.

Сред присъстващите бяха кметът на Община Костинброд г-н Трайко Младенов, заместник-кметовете инж. Габриела Трайкова и инж. Теодора Гогова, общинските съветници: г-жа Даниела Станкова, г-жа Василена Ивкова, г-н Мариян Младенов, г-н Валентин Делчев и инж. Красимир Дебеляшки, областният управител на Софийска област инж. София Торолова, директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София старши комисар Георги Иванов, директорът на Областната дирекция на МВР – София старши комисар Владимир Иванов, Командира на Военно формирование 34 420 подполковник Евгени Дойчев, представители на Районно управление – Костинброд, началници на районните пожарни служби в Софийска област, представители на държавни институции, общински съветници и служители на общинската администрация, както и представителите на фирмата изпълнител, строителния надзор и консултантите по проекта.

В приветствието си кметът на Община Костинброд г-н Трайко Младенов подчерта, че откриването на обновената сграда е символ на последователната политика на общината за инвестиции в обществената сигурност, модернизирането на институциите и осигуряването на по-добри условия за работа на служителите, които ежедневно се грижат за спокойствието на гражданите.

„Днешният ден е празник за нашата община. Само преди няколко дни отбелязахме професионалния празник на служителите на Министерството на вътрешните работи и именно поради тази причина се постарахме откриването на обновените сгради на Пожарната и на Районното управление да бъде в дните около празника на МВР. Поглеждайки към историята, именно Министерството на вътрешните работи е първото министерство, създадено след Освобождението от княз Александър I Батенберг през 1879 година. Днес МВР отбелязва 147 години история, а на този ден почитаме и Света Неделя. Благодаря на екипа на Общинска администрация – Костинброд, и най-вече на колегите от отдел „Оперативни програми и проекти“ и отдел „Строителство“ , които с много труд и професионализъм подготвиха и реализираха този проект. Благодаря и на Общински съвет – Костинброд за подкрепата и осигурения собствен финансов принос. Благодарение на доброто взаимодействие между местната власт, държавните институции и европейското финансиране днес виждаме резултата – две напълно обновени административни сгради, които ще служат на хората десетилетия напред. Вярвам, че когато работим с вяра и общи усилия, добрите неща се случват бързо и успешно, както се случи и с ремонта на тази сграда. Пожелавам на всички служители безпроблемна и ползотворна работа, а на вас и вашите семейства – най-вече здраве.“

Към присъстващите се обърна и директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – главен комисар Александър Джартов, който благодари на Община Костинброд за успешното реализиране на проекта и подчерта значението на доброто партньорство между институциите.

„Днес сме тук благодарение на усилията на Общинска администрация – Костинброд и успешната съвместна работа между всички институции. Изключително се радвам, че сред нас са и доброволците, защото това, което ние правим на терен, а те извън него, е една обща кауза и не би било същото без тяхната подкрепа. Те са неизменна част от екипите на пожарната безопасност и винаги ще бъдат наши партньори в изпълнението на тази отговорна мисия. В началото на пожароопасния сезон имаме повод за радост с откриването на тази обновена база, но след това започва истинската ни работа. Пожелавам на всички колеги здраве, успешна служба и винаги да се завръщат благополучно при своите семейства.“

Областният управител на Софийска област инж. София Торолова също поздрави Община Костинброд и ръководството на РСПБЗН – Костинброд по повод успешното приключване на проекта. Тя поднесе поздравителни адреси до кмета на Община Костинброд, председателя на Общински съвет – Костинброд и началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Костинброд, с пожелания за здраве, успехи и бъдещи добри инициативи в полза на жителите на общината.

Кулминацията на церемонията беше прерязването на трикольорната лента, с което обновената сграда беше официално открита. За церемонията се погрижиха малките танцьори от Танцов състав „Зорница джуниър“.

По традиция гостите се посрещнаха с питка, мед и сол, а началникът на РСПБЗН – Костинброд главен инспектор Никола Стоичков поля вода за успешен път и благополучна служба.

Обновяването на сградата е реализирано в рамките на Предложение за изпълнение на инвестицията № BG-RRP-4.020-0036 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда – Пожарна в УПИ VI-2689, гр. Костинброд и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда – Районно управление – Костинброд“, финансирано по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU.

Общата стойност на проекта за двете административни сгради възлиза на 969 651,67 евро с ДДС, от които 826 544,68 евро са безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз и бюджета на Република България, а 143 106,99 евро са собствен принос на Община Костинброд.

В рамките на проекта бяха изпълнени цялостно топлинно обновяване на сградите, изграждане на фотоволтаични системи, нови външни асансьори и мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда. В резултат са обновени 2292 кв. м обществена площ, постигнат е енергиен клас „А“, реализирани са годишни енергийни спестявания от 521 794 kWh, а емисиите на парникови газове са намалени с 119 тона CO₂ годишно.

Сградата има важно значение за административния живот на общината. Освен Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, в нея се помещават Доброволно формирование „Феникс“, Общинската служба по земеделие, Общинският инспекторат, Центърът за видеонаблюдение на Община Костинброд и офис на Националната агенция за приходите. Така обновеният административен комплекс съчетава на едно място ключови структури, които ежедневно работят за сигурността, превенцията и качественото обслужване на жителите на общината.

С успешното изпълнение на проекта Община Костинброд продължава последователната си политика за модернизиране на публичната инфраструктура, подобряване на условията за работа на институциите и създаване на по-добра, по-достъпна и по-енергийно ефективна среда за гражданите.

В края на церемонията домакините отправиха покана към всички присъстващи да се включат и в официалното откриване на обновената сграда на Районно управление – Костинброд, което ще се състои на 14 юли 2026 г. и ще бъде следващата стъпка в реализирането на мащабната програма за обновяване на обществените сгради в общината.

Поканата за предстоящото откриване е поредното доказателство за последователната политика на Община Костинброд за модернизиране на обществената инфраструктура и създаване на по-добра среда за живот. През 2024 г. старата сграда на някогашната градска баня в центъра на град Костинброд беше изцяло реновирана и превърната в модерен музейно-галериен комплекс. През 2025 г. панелна сграда от 80-те години получи нов живот, след като беше изцяло реконструирана в съвременна детска градина, а през есента на същата година официално отвори врати и обновената сграда на Общинска администрация – Костинброд. Още тази есен предстои откриването на напълно реновираното и модернизирано общежитие към Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство, както и на четири нови физкултурни салона към училищата в общината. В процес на реализация са и редица значими инфраструктурни проекти – вече са изготвени проектите за обновяването на стадиона в с. Белица и за изграждането на модерен плувен басейн, а предстои възлагането на проектирането на голяма мултифункционална спортна зала. Почти завършена е и новата триетажна железопътна гара в централната градска част, а в близко време ще бъдат въведени в експлоатация и два многофамилни жилищни блока, обновени по програмата за енергийна ефективност.

След официалната част гостите имаха възможност да разгледат обновената сграда отвътре, като посетиха Центъра за видеонаблюдение на Община Костинброд, помещенията на Доброволно формирование „Феникс“ и администрацията на РСПБЗН – Костинброд. Като знак на признателност и доказателство за доброто партньорство между институциите, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София, старши комисар Георги Иванов, подари на кмета на Община Костинброд г-н Трайко Младенов пожарна каска за спомен от този значим ден и успешната реализация на проекта, а от страна на общинската администрация бе подарена икона на Света Богородица като символ на закрила, здраве и благополучие