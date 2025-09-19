Не само "Топлофикация София" е директно "виновна" за топлата вода и парното в "Дружба 2"

Ремонтът на "Топлофикация София" в столичния квартал "Дружба 2" продължава да предизвиква гняв и протести - защото толкова голям ремонт се случва в активен отоплителен сезон, а не през лятото, когато и децата не учат, много от тях не са в столицата, а и е топло.

Вчера дружеството даде известно обяснение за ситуацията и от него страна ясно, че всъщност мащабният ремонт е бил невъзможен без одобрение от Столичния общински съвет (СОС). Но това одобрение дошло чак през юли, тази година. Припомняме, че доскоро ПП-ДБ и "Спаси София" имаха общо 23 съветници т.е. най-много в СОС, но за пълно мнозинство трябват 31 - двете формации обаче се разделиха, така че ПП-ДБ сега има 12 съветници, защото Димитър Шалъфов и Драгомир Иванов станаха независими - това беше щрих от началото със скандала със зам.-кмета на София Никола Барбутов. ГЕРБ има 14 съветници, БСП са с 9, а "Възраждане" е с 8.

И още - от съобщението на "Топлофикация София" изглежда, че ремонтът ще е поетапен, т.е. няма да бъде изключвано "топлото" на цяла "Дружба 2", но това не е кристално изяснено.

Пред Нова телевизия разочаровани и гневни жители на "Дружба 2", които излязоха на протест, поставиха и следния въпрос - уж сме по-нов квартал от "Дружба 1", как така първо при нас има такива мащабни проблеми?

