Областният управител прехвърли държавни имоти на Столична община - за детска градина и "Зелен ринг"

Областният управител на област София Стефан Арсов подписа договор за безвъзмездно прехвърляне на държавен имот на Столична община за изграждането на нова детска градина в квартал "Изгрев". Той прехвърли безвъзмездно и държавен терен на Столична община за реализацията на проекта "Зелен ринг – София" – мащабна инициатива за изграждане на устойчива, екологична и модерна градска среда, която ще свързва паркове, жилищни квартали и обществени пространства в единна зелена система.

Мотивите

"Това решение е конкретна стъпка за преодоляване на дефицита на свободни места в детските градини в София", аргументира първия си ход Арсов. "Държавата и местната власт трябва да работят заедно за осигуряване на качествена образователна и социална среда за най-малките", подчерта областният управител.

А за "Зеления ринг" коментира: "С тези стъпки ние не само решаваме конкретни проблеми на гражданите, но и градим по-зелена, устойчива и приятна София за всички. Инвестициите в образованието и в екологичната инфраструктура вървят ръка за ръка".

Районният кмет е доволен

В края на август стана ясно, че Арсов е изпратил в районната администрация на "Изгрев" заповедта за прехвърляне на два от имотите по бившата жп линия, които към момента все още бяха държавна собственост. Тогава районният кмет д-р Делян Георгиев обяви във Facebook, че това са "първи сериозни стъпки и реална възможност" Столична община да започне дългоочакваното изграждане на линейния парк и велоалея за "Зелен ринг" в София - от гара "Пионер" до ВТУ "Тодор Каблешков".

"За нашия район тази новина е повод за двойна радост, защото по мое предложение и настояване през 2020 г. в плана на бъдещия прекрасен линеен парк се заложи и строителство на нова, голяма детска градина за 15 групи - първата в кв. "Изгрев". Готови сме да започнем строителството ѝ веднага - имаме предвидено финансиране от Столична община, проведена обществена поръчка и готовност за работа", написа районният кмет в края на миналия месец.

Столичният "Изгрев" спечели делата за линейния парк, част от "Зеления ринг", припомни той и каза, че очаква с нетърпение кметът на столицата Васил Терзиев да финализира приоритетно процедурата по приемане на УПИ I и УПИ IV от Подробния устройствен план на бъдещия линеен парк, за да започне изграждането на поредната нова детска градина в район "Изгрев".

"Ако няма забавяне, строителството ще може да бъде завършено до края на този кметски мандат. Това е от изключителна важност за семействата, които очакват дечицата им да получат място в общинските детски заведения. Отговорността за справяне с проблема с липсата на места в детските градини и яслите в София е обща между различните институции", допълни Георгиев тогава.

Темата с държавните имоти

Името на Стефан Арсов попадна под светлините на прожекторите, след като включването на резиденция "Банкя" в списъка с над 4400 държавни имота, обявени през май 2025 г. от Министерския съвет като имоти "с отпаднала необходимост", предизвика бурни реакции и тревога сред експерти и обществени организации. Докато инициативата "Ново архитектурно наследство" предупреждаваше за риск от унищожаване на ценен архитектурен обект в случая, областният управител увери, че имотът няма да бъде продаван: Областният управител с категорична позиция за продажбата на резиденцията на Тодор Живков.

