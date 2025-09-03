"Заставам с личността си и като кмет на Костинброд зад новия директор на Първо ОУ "Васил Левски"

От община Костинброд сигнализират за неетично поведение на пенсионирания директор на Първо ОУ "Васил Левски" г-жа Даниела Борисова. По думите им тя е пенсионер от повече от една година, получила е обезщетение, но след известяването ѝ, че отива в заслужена пенсия, се е "разболяла" внезапно. Освен това, Борисова се е обърнала по некоректен начин към обществеността и така е създала напрежение преди първия учебен ден.

"Настояваме компетентните институции да предприемат отговорни действия относно лице, което счита, че ще управлява едно от общинските ни училища - вечно.", казват представители на местната власт, които са поискали да се даде гласност на случая.

Становища по случая предоставиха кметът на община Костинброд - г-н Трайко Младенов, председателят на общински съвет - Костинброд - д-р Атанас Тенев и заместник-кметът с ресор "Образование" - г-н Александър Ненов.

Заради цензурирането им в друга медия, Actualno.com публикува становищата в цялост и без редакторска намеса.

Позиция на кмета на Костинброд Трайко Младенов

Снимка: Община Костинброд

"Дългогодишният директор на Първо Основно Училище "Васил Левски" - град Костинброд - г-жа Даниела Борисова, е пенсиониран още преди година, с получаване на обезщетение в изключително сериозен размер - приблизително 52 000 лева.

Още тогава тя трябваше да отстъпи мястото на човек - временно изпълняващ длъжността, който да започне да ръководи дейността на училището.

Не го направи.

Преди настоящия конкурс, вече имаше един, на който не се явиха кандидати, а най-радостно за всички нас преди последния такъв беше, че се появи кандидат за заемане длъжността "директор" - учител с опит от същото училище, жител на общината и майка на две деца - възпитаници на същото училище.

Да, факт е, че съответният кандидат не издържа изпита, но спокойно можеше да заеме временно изпълняващ длъжността директор, като подобни примери са безброй в образователната система на България.

Тази жена, която в момента се опитват да уязвят, както г-жа Борисова, със своята "декларация", така и псевдожурналист, минал като учител през Първо ОУ "Васил Левски" (с кандидата те са били приятели и колеги) и изгубил се някъде в софийската образователна система.

Тази жена заслужава да бъде директор на Първо ОУ "Васил Левски" - град Костинброд.

Заставам с личността си и като кмет на общината - зад решението на РУО - София област, и до новоназначения директор, като съм сигурен, че с нея ще работим значително по-качествено и стойностно, отколкото с неотиващата си пенсионирана директорка, която нито веднъж не оцени огромните заслуги на общинското ръководство за приноса в образователна система на Първо Основно училище "Васил Левски"."

Становище на председателя на общинския съвет на Костинброд д-р Атанас Тенев

"Като председател на общински съвет - Костинброд трети мандат, мога да кажа, че през годините общинска администрация Костинброд и общинският съвет винаги са помагали на Първо Основно Училище "Васил Левски". Само да напомним, че за тези години двете сгради са реновирани през фонда за енергийна ефективност. В момента се изгражда физкултурен салон, в който Община Костинброд има участие над половин милион лева.

Странни са ми разсъжденията на г-жа Борисова и исканията да остане още на този пост, тъй като тя от над година е вече пенсионер.

Крайно време е училището да се поеме от млад и амбициозен човек, който да изгради добър колектив в интерес на учениците и родителите.

Може би г-жа Борисова изпуска, че преди 10-15 години имаше огромно недоверие срещу нея и беше събрана подписка - с над 100 подписа, тогава по незнайни причини и с "връзки" от Министерство на образованието и науката, тя остана на този пост, но мога спокойно да кажа, че през годините винаги е имало напрежение срещу нея.

Крайно време е г-жа Борисова да се оттегли достойно и да се отдаде на заслужена пенсионна почивка. Нека се даде път на младите, в чиито ръце е и нашето бъдеще.

А относно "въпросния журналист" - не мисля, че има достатъчно опит и знания да се изказва по такива въпроси".

Позиция на зам.-кмета с ресор "Образование" Александър Ненов

"Относно възникналата ситуация в Първо Основно Училище "Васил Левски", с най-голямото ми уважение към г-жа Борисова и нейния дългогодишния труд и опит на ръководен пост, считам, че времето ѝ като директор приключи.

На всички е ясно, че когато човек достигне пенсионна възраст и получи обезщетение в размер от 52 000 лева, пенсия и заплата, едва ли желае "да пусне кокала". Аз считам, че е редно да се даде възможност на млад човек да покаже своите енергия и идеи - за развитие на първото училище на територията на община Костинброд.

Заставам зад кандидатурата.

Училището не е лична собственост и не е честно бъдещето на децата да бъде спирано от лични амбиции.

Уважаема г-жо Борисова, време е да поемете отговорност, да освободите поста с високо вдигната глава и да предадете щафетата."