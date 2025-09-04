Изслушват Столичния електротранспорт заради трамвайната катастрофа на Румънското посолство

На извънредно заседание Комисията по транспорт в Столичния общински съвет ще изслуша директора на Столичния електротранспорт след инцидента с дерайлиралия трамвай в София във вторник рано сутринта. До него се стигна след като ватманът оставя без надзор мотрисите. По случая вече е обвиняем 22-годишен криминално проявен, който признал, че е задействал ръчката на трамвая през отворения прозорец под въздействие на алкохол, предаде БНТ.

Още: Има арест заради катастрофата с трамвай близо до румънското посолство

Наказват ватмана

Той е задържан. Ватманът на дерайлиралия трамвай ще бъде наказан, защото е напуснал мотрисата необезопасена, за да си купи кафе, като санкцията може да бъде административна, предупреждение за уволнение или уволнение. При инцидента по чудо няма пострадали, но бяха нанесени огромни материални щети на паркираните наблизо автомобили и на близкия подлез.

Още: Наказват ватмана за катастрофата до румънското посолство - вариантите са три

Стойността на щетите по всяка от трамвайните мотриси на дерайлиралия трамвай в София се оценява на над 25 000 лв. Трамваят е бил в композиция от две мотриси, тоест общата стойност на щетите е около 50 000 лева. Това каза пред журналисти началникът на сервиз в трамвайно депо "Искър" Александър Дашев.

След като приключи разследването на органите на реда, всеки ще понесе адекватно на действията си наказание за случилото се, увери председателят на транспортната комисия в местния парламент.От прокуратурата обявиха, че са установили, че трамваят не е бил добре обезопасен и е потеглил сам. Превозното средство е било технически изправно, а ватманът е с над 20 години стаж и е доста опитен. Той не е имал сериозни нарушения.

Още: "Нищо не мога да ви кажа": Щети за десетки хиляди левове след катастрофата с трамвай до румънското посолство