Кабинетът "Радев":

Обновяват пешеходните пътеки и маркировки в Самоков преди 15 септември

31 август 2026, 19:06 часа 692 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Обновяват пешеходните пътеки и маркировки в Самоков преди 15 септември

Преди старта на новата учебна година Община Самоков традиционно предприема действия по обновяване на хоризонталната пътна маркировка, като приоритетно се работи по пешеходните пътеки в зоните около училищата и детските градини.

Дейностите са част от ежегодните мерки за подобряване на безопасността на движението и осигуряване на по-добра видимост на пешеходните пътеки в районите с интензивно движение на деца и пешеходци.

Обновяването продължава поетапно и в останалата част на града, където се освежава съществуващата маркировка и се обхващат участъци с установена необходимост от възстановяване.

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община Самоков
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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