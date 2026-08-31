Община Божурище и ВиК инспектират водните съоръжения: Очаква се анализ на констатациите

Днес, главният инженер от централното управление на Вик и техническият ръководител на Вик-Божурище бяха на среща с мен, преди съвместната проверка на терен в селата: Храбърско, Пролеша и град Божурище. Проверката на съоръженията в тези населени места се проведе съвместно с заместник кмета на община Божурище. Очаквам в утрешният ден да получа официална информация на база това което е констатирано от извършената проверка след изготвен анализ от служителите на Вик.

Към момента мога да отговоря само това което сме предприели и заложили като дейности за изпълнение от страна на община Божурище. Заложили сме пари в бюджета, който тепърва ще бъде гласуван този петък. Да подчертая, че към момента общината няма приет бюджет, което категорично възпрепятства нашата работа и то по всички дейности, а не само по темата с водата. В бюджета са заложени пари за доставка и монтаж на оборудване на новите сондажи в селата: Храбърско и Пролеша, както и пари за електро връзки към тях. В момента за град Божурище се подава вода от София и по думите на служителите на Вик налягането е над 4 бара. В село Пролеша е възтановено водоподаването и е отстранен проблема с електротаблото на помпената станция. Село Храбърско все още има части в които няма вода и в утрешният ден отново ще бъде изпратена водоноска и бутилирана минерална вода.

Ще завърша с това, че в бюджета ще бъде предложено решение по член 60, което е с предварително изпълнение за сондажа в село Храбърско, което ще намали срока за влизане в сила на решението и с това действие ще можем бързо да започнем да го оборудваме и да направим връзката с тока от вече поставеното табло.

Към момента мога да дам само това като информация!