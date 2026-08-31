Млад кардиолог стана част от екипа на Медицински център-Елин Пелин. Със своята професионална подготовка, внимание и отговорно отношение към пациентите, д-р Павлова допринася за качествената профилактика, диагностика и проследяване на сърдечно-съдовите заболявания.

Привличането и развитието на млади медицински специалисти е важна част от усилията ни да надграждаме дейността на Медицинския център и да осигуряваме все по-добра и достъпна медицинска помощ за жителите на общината.

Защото доброто здравеопазване започва с добри специалисти близо до хората.

Инвестицията в младите лекари е инвестиция в бъдещето на местното здравеопазване.