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Млад кардиолог стана част от екипа на Медицински център-Елин Пелин

31 август 2026, 18:51 часа 368 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Елин Пелин
Млад кардиолог стана част от екипа на Медицински център-Елин Пелин

Млад кардиолог стана част от екипа на Медицински център-Елин Пелин. Със своята професионална подготовка, внимание и отговорно отношение към пациентите, д-р Павлова допринася за качествената профилактика, диагностика и проследяване на сърдечно-съдовите заболявания.

Привличането и развитието на млади медицински специалисти е важна част от усилията ни да надграждаме дейността на Медицинския център и да осигуряваме все по-добра и достъпна медицинска помощ за жителите на общината.

Защото доброто здравеопазване започва с добри специалисти близо до хората.

Инвестицията в младите лекари е инвестиция в бъдещето на местното здравеопазване.

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Община Елин Пелин
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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