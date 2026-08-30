Село до Самоков озари фолклора с националния фестивал "Дар от природата"

Говедарци отново се превърна в празнична сцена на българския фолклор с провеждането на XIII Национален фестивал „Дар от природата“. Песни, танци и традиции събраха участници и гости от различни краища на България, превръщайки деня в истински празник на българския дух. Но празникът носеше и послание за съпричастност и човечност.

Кметът на село Говедарци г-жа Лорита Христова пожела успех на фестивала и представи благотворителната инициатива в подкрепа на хората, пострадали от бедствието в Струмяни. В рамките на събитието беше поставена кутия за дарения, чрез която всеки желаещ имаше възможност да помогне и да покаже своята съпричастност към хората, които преминават през труден момент.

По време на откриването кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов подчерта, че природата в Говедарци не е просто красив фон, а част от начина, по който хората живеят, празнуват и пазят своите спомени. Той благодари на читалището в Говедарци, на организаторите и на всички хора, които с труда си допринасят фестивалът да продължава да се развива и да събира участници и гости от цяла България.

На събитието присъстваха още народният представител Валентин Милушев, бившият кмет на село Говедарци Бойчо Шуманов, общински съветници, жители и гости на селото.

Фестивалът „Дар от природата“ е празник на живата традиция, тази, която се предава от поколение на поколение, когато някой я изпее, изтанцува и покаже на следващите.