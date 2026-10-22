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Община Божурище започна ремонт на пътя към и през село Хераково

22 октомври 2026, 16:46 часа 582 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Божурище
Община Божурище започна ремонт на пътя към и през село Хераково

Община Божурище започна ремонт на пътя към и през село Хераково, съобщи кметът Георги Димов. Той добави, че ще бъдат ремонтирани и цялостно преасфалтирани над 2 километра в селото. "Продължаваме с дела, а не с обещания! Още една крачка към по-добра инфраструктура в село Хераково - 2305,52 метра ще обновим пътната инфраструктура", каза кметът и уточни още, че в момента се изработва процедура за пътя към Белица.

С активни темпове продължават строително-ремонтните дейности по проект „Реконструкция и рехабилитация на пътя към селото и главната улица, а именно: ул. „Георги Найденов“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Хераково, община Божурище“, с обща дължина 2305,52 метра. Работата по обекта напредва, като предстои полагането на първия пласт асфалт – важен етап от цялостното обновяване.

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С реализацията на този проект се прави още една съществена крачка към подобряване на условията за придвижване, повишаване на пътната безопасност и създаване на по-добра среда за жителите на село Хераково. Развитието на община Божурище не се ограничава само до град Божурище. Инвестициите са последователни във всички населени места, защото всяко село и всеки негов жител заслужават качествена инфраструктура и достойни условия за живот.

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Божурище община Божурище село Хераково
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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