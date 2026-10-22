Театър „Цветан Станков“ – три десетилетия талант, вдъхновение и любов към сцената

Любовта към театъра не се измерва само с аплодисментите, а с оставената следа в сърцата на хората. Вече 30 години любителският театър „Цветан Станков“ към НЧ „Иван Вазов – 1947“ – гр. Костинброд, съхранява тази любов и я предава от поколение на поколение.

Тридесет години история, десетки постановки, множество отличия и безброй спомени събраха в едно тържествено отбелязване на юбилея на театър „Цветан Станков“ в град Костинброд. Годишнината се превърна не просто в празник на сценичното изкуство, а във вълнуваща среща на хора, обединени от обща страст – театъра.

По повод юбилея бе представен документален филм, режисиран от Милослав Милославов съвместно със студенти от първи курс на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Филмът се превърна в своеобразен мост между миналото и настоящето, връщайки спомените към годините на творчески търсения, сценични вълнения и споделени успехи.

В залата се събраха актьори, които през годините са били част от театралната история, както и близки на онези, които вече не са сред нас, но са оставили своя незаличим отпечатък в живота на трупата. Присъствието им придаде на събитието особена емоционалност – защото зад всяка постановка стоят човешки съдби, приятелства, отдаденост и любов към сцената.

Тридесетгодишният път на театъра е изграден от труда и таланта на много хора – актьори, режисьори, организатори, приятели и съмишленици, които са вярвали, че любителското театрално изкуство има силата да вдъхновява, да обединява и да оставя трайна следа в културния живот на общността.

За театър "Цветан Станков"

Историята на театър „Цветан Станков“ започва през 1996 година, когато петима любители актьори решават да възродят прекъснатите през 1982 г. традиции на самодейния театър в град Костинброд. Първата постановка – „Приказка за калпаците“ от Панчо Панчев, се играе на 3 май 1997 г. В началото трупата носи името „Съвремие“, а през 2009 г. приема името на своя харизматичен актьор Цветан Станков – човек, оставил ярка следа в нейното развитие.

През годините театърът се утвърждава като едно от значимите имена в българското любителско театрално изкуство. До 2023 г. трупата има реализирани 52 постановки, представяни както на родна сцена, така и на национални фестивали в Тополовград, Лом, Свищов, Самоков, Каварна, Нова Загора, Белене, Асеновград и Цариброд, Сърбия. Зад тези числа стоят години на репетиции, творчески предизвикателства, смели сценични решения и срещи с публика от цялата страна.

Равносметката от фестивалните участия е впечатляваща. Театърът е спечелил 64 първи места, 5 втори места, 3 трети места, 3 специални награди, 7 големи награди и 3 отличия за най-добра режисура. Това е признание за таланта на поколения актьори и за професионализма на режисьорите, работили с трупата.

Сред най-награждаваните спектакли са произведенията на големия български драматург Стефан Цанев – „Животът са две жени“, „Другата смърт на Жана д’Арк“ и „Деца на света“. Особено силно признание получава постановката „Адът – това съм аз“, с която през 2023 г. театърът печели първо място на Националния фестивал на любителските театри в Нова Загора.

Седефка Николова е отличена с първо място за женска роля за своето превъплъщение в образа на Жената.

През годините с театъра работят режисьорите Христо Попов, Любомир Фърков, Ваня Паликопова и Милослав Милославов. Сред актьорите, оставили ярка следа, е Стефан Милков – многократно отличаван за най-добра мъжка роля, който по-късно продължава своя професионален път в театралното изкуство.

Тридесетата годишнина заварва театъра с продължаващ творчески устрем. През 2023 г. публиката в град Костинброд посреща с интерес комедията „Бъркотии в хотел Уестминстър“ от Рей Куни, режисирана от Милослав Милославов. По-късно трупата представя и спектакъла „Кредитът“ от Жорди Галсеран с участието на Кирил Гълъбов и Васил Виденов, който печели аплодисментите на местната публика.

През 2026 г. театралната история на град Костинброд получава и ново измерение с провеждането на първия Национален фестивал на любителските театри и младежкото театрално творчество „Театър без диплома“. Местната трупа участва с постановката „Три летящи годеници“ от Марк Камолети, а през септември същата година печели Голямата награда на XIX Национален фестивал на любителските театри „Кръстьо Пишурка“ в Лом.

Поредното отличие е доказателство, че три десетилетия след своето създаване театърът продължава да се развива и да покорява нови сцени.

По време на юбилейното честване Седефка Николова – секретар на НЧ „Иван Вазов – 1947“ и актриса в театъра, изрази своето удовлетворение от отбелязването на значимата годишнина и отправи признание към всички приятели и съмишленици, които през годините са подкрепяли трупата и са допринесли за нейното развитие.

Кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов връчи грамота за принос към развитието на културата в общината и заяви, че местната власт ще продължи да подкрепя театъра. Това е важно признание за значението на любителското сценично изкуство и за неговата роля в културния живот на общността.

На събитието присъстваха и д-р Атанас Тенев – председател на Общински съвет-Костинброд, общински съветници и г-жа Бистра Боянова – началник отдел “Образование, младежки политики, спорт, култура и социални дейности”.

Във фоайето на читалището гостите имаха възможност да разгледат изложените награди, спечелени през годините, както и специално подготвените информационни пана, проследяващи историята на театъра. Всеки приз разказва своя история, а всяка снимка напомня за хората, които са превръщали сцената в място за мечти, вдъхновение и творчество.

Юбилеят на театър „Цветан Станков“ е повод не само да се преброят наградите и постановките, но и да се отдаде заслужена почит на всички, които са били част от неговото голямо семейство. На актьорите, които продължават да играят, на онези, които вече не са сред нас, на режисьорите, на читалищните дейци, на близките, които са споделяли вълненията и жертвите на театралния живот, и на публиката, която е посрещала всяко представление с очакване и аплодисменти.

Документалният филм, срещата на поколенията, изложените отличия и споделените спомени превърнаха празника в истинско свидетелство за силата на изкуството да съхранява паметта и да свързва хората.

Тридесет години след началото театър „Цветан Станков“ продължава да доказва, че голямото изкуство не се измерва с размера на сцената, а с таланта, отдадеността и сърцето, които стоят зад нея.