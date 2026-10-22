Монтираха велопаркинг пред ОУ "Митрополит Авксений Велешки" в Самоков

По предложение на ученическия съвет на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, отправено с писмо до кмета на община Самоков, пред училището вече има монтиран велопаркинг, съобщиха от общината.

"Тази малка, но полезна промяна е пример за това как активността на младите хора може да допринася за по-добра училищна среда. Важно е да насърчаваме учениците да изразяват мнението си, да бъдат инициативни и да участват в подобряването на средата, в която учат и растат. Защото вярваме, че добрите идеи заслужават да бъдат чути и подкрепени! Когато учениците имат идеи, важно е да им дадем възможност да ги реализират!", написаха в публикация във Facebook от община Самоков.