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Откриха обновената сграда на ОУ "Иван Вазов" в село Мусачево

22 октомври 2026, 16:05 часа 662 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Елин Пелин
Откриха обновената сграда на ОУ "Иван Вазов" в село Мусачево

На 20 октомври 2026 г., ОУ "Иван Вазов", с. Мусачево тържествено откри обновената си сграда в присъствието на г-н Николай Плещов, заместник-кмет на Община Елин Пелин, г-жа Мария Казакова, главен експерт в РУО – София област, официални гости, представители на Община Елин Пелин, партньори, дарители, учители, родители и ученици. Празничният ден постави началото на нов етап в историята на училището. Етап, изпълнен с надежда, нови възможности и увереност в бъдещето.

Общината благодари на всички, които са допринесли за обновяването и развитието на училището. "Вашият принос е инвестиция не просто в сградата, а в образованието, възможностите и бъдещето на нашите деца.", се казва в съобщение в страницаа на Община Елин Пелин във Facebook.

"Днес ОУ „Иван Вазов“ посреща своите ученици в обновена среда и продължава напред с амбиция за нови успехи, модерни образователни пространства и още повече възможности за развитие. На нашите ученици пожелаваме да учат с любопитство, да спортуват със страст, да мечтаят смело и да вярват в собствените си сили! Нека училището бъде мястото, където откриват своите таланти, създават приятелства и правят първите крачки към големите си мечти. Не просто обновихме училището. Доказахме, че то има бъдеще. И тепърва ще пишем най-хубавите страници от неговата история!", се казва още в публикацията.

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Община Елин Пелин село Мусачево
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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