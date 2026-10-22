Вицепрезидент на българска федерация: "Енчо Керязов не се справя с позицията на министър на младежта и спорта"

От Българската национална федерация по карате (БНФК) отправиха сериозна критика по адрес на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Това се случи по време на пресконференция, свикана заради скорошните му изказвания. В интервю пред БНТ той сложи централата по карата в една категория с други, които имат финансови нарушения към Министерството и са дадени на прокуратурата. Тези негови думи не бяха приети добре и предизвикаха моментален отзвук.

Вицепрезидентът на БНФК критикува Керязов

Президентът на БНФК Николай Цанев обясни, че федерацията няма задължения към Министерството и подчерта, че не получава финансиране. Той също така отбеляза, че многократно е опитано да се проведе диалог с Керязов, но това така и не се е случило. Последните му изказвания пък били "капката, която преля чашата". Вицепрезидентът на централата Димитър Спасов бе по-краен в оценката си, като ясно критикува работата на министъра, като го определи за неподходящ за длъжността. Той също така го сравни с неговия предшественик Иван Пешев.

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От федерацията обявиха, че са спечелили на първа инстанция делото за вписване на новото ръководството, до края на годината очакват решението на втора инстанция. След което насочиха ясна критика към работата на Енчо Керязов, като го определиха за неподходящ за поста. Вицепрезидентът Димитър Спасов заяви: "Ние тези проблеми ги имаме и си ги знаем, но не може да се взима страна, да се говори за прокуратури, да се слагат етикети за нещо, което го няма. В крайна сметка този човек не се ли замисля, че ние сме шапка на 120 клуба, вътре с поне 100 трениращи деца... и той разклаща доверието към нас.

Той не си ли дава сметка, че взимайки страна в един такъв спор, това е адски непрофесионално и доказва мнението на повечето федерации за него, че този човек за тази позиция не става. Ние сме в постоянни разговори с много федерации. Този човек не се справя с тази позиция. Има много сериозен контраст с неговите действия от тези на министър Пешев, който търсеше диалог, който съдействаше за всеки проблем и не се е бъркал във вътрешните неща на федерациите. Ако министерството няма да ни помага, поне да не ни пречи."

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