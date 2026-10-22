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Повече от 50% от американците смятат, че Тръмп заслужава импийчмънт: Politico

22 октомври 2026, 17:25 часа 988 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Повече от 50% от американците смятат, че Тръмп заслужава импийчмънт: Politico

54% от американците смятат, че Доналд Тръмп е извършил нарушения, които са основание за импийчмънт. Това сочат данните от проучване на общественото мнение, проведено между 16 и 19 октомври от Politico. Според резултатите 81% от избирателите, които планират да подкрепят демократите на междинните избори за Конгрес, и една четвърт от избирателите на републиканците, които ще гласуват, смятат, че Тръмп е нарушил законите. Над 41% от анкетираните са на мнение, че е използвал президентския си пост, за да получи финансова облага за себе си или семейството си. 

Една трета от анкетираните смятат, че демократите трябва да дадат приоритет на разследването на това как се е обогатил, докато друга една трета смятат, че трябва да се съсредоточат върху разследването на репресиите му срещу имигрантите.

Същевременно мнозинството от представителите на двете партии признават, че предишните два импийчмънта на Тръмп не са оказали влияние върху президента. Което обяснява защо 24% от анкетираните смятат, че нов импийчмънт би направил Тръмп по-популярен, докато на противоположното мнение са 18%.

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За импийчмънт на президента на САЩ е необходимо мярката да бъде одобрена от двете камари на Конгреса – да получи мнозинство от Камарата на представителите (218 гласа) и две трети от Сената (67 гласа). Досега нито един президент в историята на САЩ не е бил отстранен от длъжност чрез тази процедура.

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Междинните избори в САЩ ще се проведат на 3 ноември, рейтингът на Тръмп според последни данни е паднал до 31%. Припомняме, че Тръмп обяви, че ще изплати на всеки пълнолетен американец дивидент от 5000 долара, ако републиканците запазят контрола над Конгреса на изборите.

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Доналд Тръмп Импийчмънт американски избори
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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