Архитектът зад най-големия успех на Меси взе решение за бъдещето си

От няколко години насам спокойно може да се каже, че Лионел Меси постигна абсолютно всичко във футбола. Аржентинецът може да напише книга с успехите си, но несъмнено би започнал с най-ценния за него. Наскоро той сложи край на международната си кариера и призна, че да играе за националния отбор е било най-хубавото чувство в живота му. Тази чест да носиш герба на гърдите си и цяла една нация на гърба си става още по-голяма, когато стигнеш върха. А той го направи на Световното първенство през 2022 година.

Много важна новина за националния отбор на Аржентина

След няколко неуспешни опита, включително и загубен финал на Мондиал 2014, Меси най-накрая се нарече световен шампион. А архитектът зад този огромен успех бе Лионел Скалони. Младият специалист не бе познат на широката публика, но бързо утвърди мястото си в историята и се превърна в любимец на цялата нация. След като поведе "гаучосите" към триумфа в Катар, четири години по-късно те бяха в позиция на защитаващи титлата си в Северна Америка. Този път обаче нито магията на Лионел Меси, нито указанията на Лионел Скалони, бяха достатъчни.

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Скалони остава начело на "албиселесте" до 2030 година

След загубения финал от Испания с 0:1 това лято Скалони обяви, че съвсем скоро ще напусне поста си. Цяла Аржентина изтръпна, хиляди фенове ежедневно заливаха дома на специалиста, за да покажат любовта си и да му кажат да остане. Изглежда, че това е дало резултат. По последна информация Скалони е приел да удължи договора си като селекционер на Аржентина до края на Световното първенство през 2030 година. Очаква се в следващите дни новината да бъде потвърдена. Така "гаучосите" остават без най-ценния си играч, но все пак ще се утешат с оставането на Лионел край тъчлинията.

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