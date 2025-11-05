Община Самоков продължава с добрата практика преди ремонт на улици

Община Самоков продължава утвърдената си практика преди извършване на плащане за цялостно асфалтирани улици да възлага независим мониторинг чрез лицензирана лаборатория. Мярката е част от въведените механизми за строг контрол и отговорно управление на публичните средства.

В края на миналата седмица бе извършена контролна инспекция на място на новоасфалтираните улици „Хан Кубрат“ и части от улиците „Македония“ и „Васил Левски“. Взети бяха проби за анализ на дебелината и степента на уплътнение на настилката, а в лабораторни условия ще бъде изследвано и качеството на използваната асфалтова смес.

През настоящата година подобен мониторинг бе извършен и на улиците „Ястребец“, „Гоце Делчев“, както и на паркинга на парк „Крайискърец“ – етап 2. Контрол на качеството се осъществява и при цялостното асфалтиране на улици в населените места от общината.

Периодичните проверки показват, че качеството на извършените ремонти остава един от основните приоритети в грижата за по-добра инфраструктура и сигурна среда за всички жители