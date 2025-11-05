Трето неделно училище в Самоков отвори врати. В сградата на архиерейското наместничество към храм „Успение Богородично“ – Митрополитската църква, бе открито третото неделно училище в Самоков. На тържественото откриване присъстваха кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов със семейството си, директори на училища, инж. Петър Георгиев, Камен Пешов, Сотир Немов, както и множество деца, ученици и граждани.

Водосвет за здраве и успех на начинанието отслужи архиерейският наместник отец Михаил Колев в съслужение с предстоятели на храмовете в Самоков и Боровец. Датата на откриването също е символична – както и при предходните две училища, тя съвпада с духа на Деня на народните будители.

„Целта на неделните училища е да научат децата на изконните морални ценности и добротата, която пословично е заложена в нашия генетичен код. От опит знам, че децата ще поведат и родителите, а колкото по-близо сме до Бога, толкова повече чистотата на душите ще ни води по правия път“, подчерта отец Михаил.

В неделните училища няма да има оценки – защото вярата не се оценява, а стойността ѝ е в самите нас.

Децата ще бъдат разпределени в няколко групи според възрастта им и ще се обучават по одобрени от МОН учебни помагала.

Преподаватели ще бъдат Данаила Колева, Ани Чепилова и Мая Вукова.

Освен на религия и християнски ценности, учениците ще имат възможност да се запознаят и с църковните песнопения и иконописта – като част от живата традиция и духовното наследство на града.

С всяко ново неделно училище Самоков утвърждава своята мисия да съхранява и предава вярата, културата и българския дух на следващите поколения, завещана от достойни будители – духовници от Самоков като Паисий Хилендарски, митрополит Авксентий Велешки и митрополит Доситей Самоковски.