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В Португалия се обърнаха срещу Кристиано: Ти си проблемът!

18 юни 2026, 14:30 часа 917 прочитания 0 коментара

Португалската преса оцени представянето на Португалия срещу тима на Демократична Република Конго като "жалко", като смята, че Кристиано Роналдо "е проблем", който пречи на отбора да изпълни целта си - спечелването на световната титла. "Кристиано Роналдо изглежда смазан от напрежението. На този етап самият той е проблем. Но Португалия се е запътила към пропастта заради упоритостта си да не види това, което е очевидно", подчертава хроникьорът във вестник "А Бола" Луиш Матеуш.

Португалия остава заложник на вярата в Роналдо

Посочвайки липсата на ефикасност на петкратния носител на "Златната топка" Роналдо, който е на 41 години, "А Бола" му даде оценка. "КР7 изигра 90 минути и пропусна две положения по нетипичен начин."

"Лош резултат, ужасно представяне", пише на първата си страница вестник "Публико". Според изданието тимът на Португалия "остава заложник на вярата в Роналдо, но тази вяра не стига и още повече при това състояние на играча."

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Кристиано Роналдо

Португалия се пръска от класа, но не направи нищо

Друг журналист на "А Бола" Александре Коща критикува "бавната и предвидима" игра на Португалия, като прави заключение, че е трудно да се разбере как един отбор с толкова индивидуално качество успява да направи толкова малко. 

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На страниците на вестник "Рекорд" директорът Бернардо Рибейро определя представянето на Португалия като "жалко" и призовава тима "да направи много повече".

"Равенството срещу ДР Конго не е трагичен резултат, но представянето спука балона на оптимизма", пише журналистът Сержио Критинас. 

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Кристиано Роналдо Португалия отбор Световно първенство по футбол 2026
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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