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Разсипаха от критики националния герой Лука Модрич и Хърватия след загубата на старта на Мондиал 2026

18 юни 2026, 14:16 часа 802 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Разсипаха от критики националния герой Лука Модрич и Хърватия след загубата на старта на Мондиал 2026

Медиите в Хърватия не простиха нищо на националния отбор след загубата от Англия с 2:4 на старта на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. "Ватрените" се представиха добре през първото полувреме, като на два пъти се връщаха в резултата и се оттеглиха на почивката при 2:2. През втората част обаче не можаха да се противопоставят на устрема на "трите лъва" и допуснаха два безответни гола. Ролята на капитана Лука Модрич и липсата на организация при статични положения бяха сред основните поводи за критика към представянето на отбора.

Сериозни критики към Хърватия и Модрич

Хърватското издание Jutarnji list определи представянето на Лука Модрич като най-слабото му за националния отбор. Медията отбелязва още, че капитанът е допуснал поредица от грешки и е предизвикал дузпата за Англия. Това поставя сериозен въпрос дали "ватрените" могат да разчитат на легендарния си играч на този Мондиал. Заглавието на материала също е красноречиво: "По-лоши от поражението са две шокиращи разкрития... Какво се прави на тренировките?!" В анализа се подчертава, че отборът е изглеждал катастрофално при статичните положения, въпреки че разполага с необходимата височина.

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Лука Модрич

Медията все пак извади някакъв позитив от мача и той беше в представянето на вратаря Доминик Ливакович. Стражът на "ватрените" направи няколко страхотни спасявания през второто полувреме и беше единствената причина Хърватия да не загуби с много по-фрапантен резултат. За "шахматистите" предстоят срещи с Узбекистан и Колумбия в груповата фаза. Преминаването на групата все още не е поставено под съмнение, но играта на отбора и ролята на застаряващия Лука Модрич ще трябва драстично да се променят, ако Хърватия иска да стигне далеч в турнира, пишат още медиите в страната.

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Хърватия отбор Лука Модрич Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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