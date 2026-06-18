Сестрата на Роналдо отговори на хейтърите: Всички играха слабо – магически забравиха как да подават, да печелят топки и да контраатакуват!

Сестрата на Кристиано Роналдо - Катя Авейро, отговори на критиките, отправени срещу нападателя след мача срещу ДР Конго на Световното първенство през 2026 г. Както е известно, двубоят между двата тима, който се игра на стадион "NRG" в Хюстън, завърши при резултат 1:1.

Роналдо отнесе сериозни критики за представянето си

Жоао Невеш отбеляза единствения гол на Португалия и беше обявен за играч на мача, а Роналдо пропусна няколко ситуации и бе остро критикуван от футболните специалисти, сред които бивши футболисти като Тиери Анри и Златан Ибрахимович.

„Някак си, те магически забравиха как да подават, да печелят топки или да контраатакуват. По мое скромно мнение, всички играха слабо“, написа Авейро в социалните мрежи.

Португалия ще играе също срещу Узбекистан (23 юни) и Колумбия (28 юни) в груповата фаза на Световното първенство.

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