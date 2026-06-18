Търговският баланс на България остава отрицателен

Търговският баланс на България за април е отрицателен в размер на 1,0841 млрд. евро при дефицит от 817,4 млн. евро за април 2025 г. За януари - април търговският баланс е отрицателен и е 3,7599 млрд. евро (3 процента от БВП) при дефицит от 2,8978 млрд. евро (2,5 процента от БВП) за същия период на миналата година, съобщават от БНБ.

Внос и износ

Износът на стоки за април е 3,966 млрд. евро, като нараства с 545,1 млн. евро (15,9 процента) в сравнение с този за април 2025 г. (3,4209 млрд. евро). За януари - април износът е 14,9361 млрд. евро (12,1 процента от БВП), като се увеличава с 1,0716 млрд. евро (7,7 процента) в сравнение със същия период на 2025 г. (13,8645 млрд. евро, 12 процента от БВП).

Още: Търговският дефицит на България расте, по текущата сметка е рекорден

Вносът на стоки за април е 5,0501 млрд. евро. Той нараства с 811,8 млн. евро (19,2 процента) спрямо април 2025 г. (4,2383 млрд. евро). За януари - април вносът е 18,6959 млрд. евро (15,2 процента от БВП), като се увеличава с 1,9337 млрд. евро (11,5 процента) спрямо същия период на миналата година (16,7623 млрд. евро, 14,4 процента от БВП).

Салдото по услугите е положително в размер на 402,7 млн. евро при положително салдо от 530 млн. евро за април 2025 г. За януари - април салдото е положително - 1,9246 млрд. евро (1,6 процента от БВП) при положително салдо от 2,3049 млрд. евро (2 процента от БВП) за януари - април 2025 г.

Текущата и капиталова сметка на страната е отрицателна и възлиза на 1,1231 млрд. евро при дефицит от 851,7 млн. евро за април 2025 г., отчитат от БНБ.

Още: Търговският баланс на България отново е отрицателен

Според данните за периода януари - април текущата и капиталовата сметка е отрицателна и е 3,0042 млрд. евро (2,4 процента от прогнозния БВП) при отрицателно салдо от 1,4404 млрд. евро (1,2 процента от БВП) за януари - април 2025 г.

Капиталовата сметка е положителна и е 86,2 млн. евро при дефицит от 62,7 млн. евро за април 2025 г. За януари - април тя е положителна в размер на 611 млн. евро (0,5 процента от БВП), при излишък от 384,8 млн. евро (0,3 процента от БВП) за януари - април 2025 г.

Финансовата сметка за април е отрицателна в размер на 949,4 млн. евро при отрицателна стойност от 1,0075 млрд. евро за април 2025 г. За януари - април тя е отрицателна - 3,4549 млрд. евро (2,8 процента от БВП), при отрицателна стойност от 934,5 млн. евро (0,8 процента от БВП) за същия период на 2025 г.