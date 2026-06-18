Дали е заради розовия пясък: Скок на раждаемостта на гръцки остров

Живородените деца в Гърция са намалели с 4,2% през 2025 г., според нови данни, публикувани от Гръцкия статистически орган (ELSTAT), което подчертава продължаващия демографски спад. В регионален план раждаемостта е намаляла в 12 от 13 региона, като най-рязък спад е регистриран в Епир (10,8%), Централна Гърция (-8,2%) и Северно Беломорие (-6,4%). Дали заради розовия пясък или не - само гръцкият остров Крит регистрира увеличение с 2,5%.

Статистиката

Миналата година са родени общо 65 594 бебета – 33 620 момчета и 31 974 момичета – с 2873 по-малко в сравнение с 2024 г., когато са регистрирани 68 467 раждания. Мъртвороданите също са намалели със 7,5% до 420 случая.

В по-дългосрочен план данните показват рязък спад на живородените деца с 39% от 2005 г. насам.

Гъркините раждат все по-късно

В същото време ражданията все повече се изместват към по-възрастните възрастови групи. Ражданията при жени на възраст 40–44 години са се увеличили със 105% през последните две десетилетия, достигайки 5780 през 2025 г., докато ражданията сред жени на възраст 45–49 години са се увеличили с 324% до 1115. Имало е и 290 раждания при жени над 50 години.

Общо 1823 деца са родени от жени на 19 или по-малка възраст.

Делът на ражданията при чуждестранни майки е спаднал до 10,1%, в сравнение с 14,8% през 2020 г. ОЩЕ: Учените определиха датата на края на човечеството с 95% вероятност: Колко време остава?