Кметът на "Слатина": Засега занятията в напуканото училише няма да спират

Огледите на сградата на столичното 93 СУ "Александър Теодоров-Балан" показват, че дилатационната фуга, която свързва двата корпуса на сградата на училището работи. Това съобщи в интервю за БНР кметът на район "Слатина" Георги Илиев. Той поясни, че отворилата се пукнатини всъщност предпазва двете отделни конструкции, така че те да останат устойчиви.

"Правени са огледи и от нашите инженери и от инженери от Столичната община, и от експерти от УАСГ. Според тяхното първоначално мнение, няма основания да се спират занятията в училището, т.е. проблеми с конструкцията според тях – няма. Трябва да се направи конструктивно обследване, за да се види защо се получава това активиране на дилатационна фуга", добави Илиев.

По думите му, не е вярно, че проблемът е установен сега. Той посочи, че е констатиран още през 2014 г. с техническия паспорт на сградата, като през 2017 г. е предприето укрепване на конструкцията.

"Естествено, че това, което се случва е изключително обезпокоително, защото се е активизирала тази дилатационна фуга и тя работи в момента, и трябва да се намери причината защо това се е случило. Затова има назначено конструктивно обследване, което се надяваме да приключи възможно най-скоро, за да имаме ясни препоръки от специалистите какво трябва да се направи. Факт е, че тези цепнатини са били много по-малки преди и в последните месеци са се активирали много повече", посочи районният кмет.

Според него причините могат да бъдат много, като една от тях е строителството на метрото в близост.