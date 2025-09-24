След ремонт на метрото: Евакуират хора от блок в столичния квартал "Хаджи Димитър"

Хора от столичен квартал "Хаджи Димитър" ще бъда евакуирани спешно от домовете им на 5 ноември. Причината е, че след ремонта на метрото апартамените им са опасни за живот. Пукнатини има навсякъде, тръбите са оголени. Хората в сградата обясниха в ефира на Нова телевизия, че живеят в абсолютен риск.

Проблемът възникна през втората половина на 2023 г, когато пропада булеварда срещу блока в резултат на строежа на метрото.

Живущите споделиха, че няма къде да отидат. Само на някои семейства е била отпусната финансова помощ, с която да наемат временно жилище.

"След проверки се доказа, че сградата е опасна за живот и следва живущите в нея да бъдат евакуирани. С мой доклад и заедно с кмета Терзиев от СОС е отпусната парична помощ за хората тук”, заяви кметът на "Подуяне" Кристиян Христов.

Той обаче разкри, че са им отпуснати средства за плащане на наемите в бъдещите им домове, но те са малко. Става въпрос за 580 лева на семейство, но за да се сключи сделка с наемодател трябват далеч повече.

Припомняме, че по-рано кметът на столичния район "Връбница" Румен Костадинов съобщи, че са се появили пукнатини по бул. "Панчо Владигеров". Общинското дружество "Метрополитен" ЕАД, което отговаря за изграждането, експлоатацията и поддръжката на метрото в София е предприело незабавни действия за установяване на причините за за пукнатините.