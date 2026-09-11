Автобусите до Община Божурище се увеличават с още един

От понеделник, 14 септември, от ЦГМ-София ще пуснат още един автобус по линия 54 и така автобусите които обслужват жителите на община Божурище ще се увеличат от 3 на 4, което ще съкрати времето за чакане по спирките. Това обяви кметът на Община Божурище Георги Димов в профила си във Фейсбук.

Сега автобусите са през 20 минути, а от понеделник ще бъдат през 15 минути. Това ще бъде в удобство на всички които ползват линия 54.

"Работим усилено всички автобуси да бъдат от големите и с климатици и разбира се, да бъдат нови! Считам, че ще успеем да постигнем и този резултат в удобство на жителите на община Божурище", посочи Димов.

"Работим и в посока да се разшири линията на автобус 54 която да обхване и част от селата, за което също считам, че ще успеем да постигнем положителен резултат!", написа още Димов.