Обновиха общежитието на гимназията по ветеринарна медицина в Костинброд

В Костинброд се проведе официалната церемония по откриването на обновеното ученическо общежитие към ПГВМСС„Св. Георги Победоносец“. Обновяването на общежитието е реализирано по проект „Модерно и енергийно ефективно ученическо общежитие“, изпълнен по Процедура BG-RRP-1.011 по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е насочен към цялостното обновяване и модернизиране на сградата, създаването на съвременна, сигурна и комфортна среда за учениците, както и към повишаване на нейната енергийна ефективност.

В рамките на проекта са извършени цялостен ремонт и реконструкция, въведени са мерки за енергийна ефективност и са внедрени решения за използване на енергия от възобновяеми източници. Обновени са вътрешните пространства, а сградата е оборудвана и обзаведена с необходимото за съвременните потребности на учениците.

За нуждите на учебния процес е създадена и модернизирана база за практически занимания, включваща ветеринарна амбулатория и сладкарски цех, които ще предоставят възможност за обучение и практика в реална и съвременна образователна среда.

Създадени са и специални пространства за свободното време на учениците – модерна зала за отдих и зала за кинопрожекции, които предоставят възможности за социални, културни и образователни дейности.

В резултат на реализираните мерки общежитието вече отговаря на изискванията за сграда с близко до нулево потребление на енергия и достига клас „А“ на енергийна ефективност.

На официалното събитие присъстваха проф. д-р Георги Вълчев – министър на образованието и науката, г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Атанас Тенев – председател на Общинския съвет – Костинброд, заместник-кметовете на общината – г-н Александър Ненов, инж. Габриела Трайкова и инж. Теодора Гогова, както и г-н Йордан Томов – началник на Регионално управление на образованието – София-област, и г-жа Ася Йотова – началник на отдел „Организация, методическа дейност и контрол“.

Сред официалните гости бяха и представители на фирмите, участвали в реализацията на проекта – г-н Владимиров от „Нова строителна компания София“ ЕООД, г-н Стоянов от „Роуд Стайл“ ООД, г-н Стоянов от „Т-Строй Консулт“ ЕООД, г-жа Зорница Данчева от „ЗЕТ ДИ ДИЗАЙН“ ЕООД и г-н Стоян Милев от „Център за наука, иновации и технологии“ ЕООД, както и делегации от Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Косово.

Официалната церемония започна с водосвет за здраве и благополучие, с който бе благословена обновената сграда и всички ученици, учители и служители, които ще бъдат част от нейния нов живот.

След водосвета към присъстващите се обърна директорът на ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ г-н Светослав Иванов:

“Истинска радост е днес да бъда пред вас. Днес в нашата гимназия е празник, още преди 15 септември, защото за всички колеги – настоящи и бивши, за бившите и настоящите ученици и възпитатели – това е сбъдната мечта, сбъднат ден.

Да видим нашето общежитие изцяло реновирано и обновено по най-модерния начин, в съответствие със съвременните стандарти за страната ни, е повод за огромна гордост и вълнение. Именно затова съм толкова развълнуван днес.

Това общежитие е едно туптящо сърце и една изключителна придобивка за нашето училище. То ще създаде по-добри условия за живот, обучение и развитие на нашите ученици и ще допринесе за още по-добрия облик на гимназията.

Изказвам огромните си благодарности към всички институции, към всички ангажирани с проекта хора и към всеки, който положи труд и усилия, за да може този ден да бъде факт. Благодаря ви от сърце за подкрепата и за това, че заедно направихме тази мечта реалност.“

Приветствие отправи и кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, който подчерта значението на реализирания проект и инвестициите в съвременна образователна среда за младите хора:

“Благодаря на Общинския съвет за това, че нямаме деления, когато става въпрос за нещата, които трябва да направим в сферата на образованието. Благодаря и на Министерството на образованието и на Регионалното управление на образованието, защото работим заедно за просперитета и развитието на образованието в нашата общност.

Благодаря и за едно отдавнашно решение на тогавашното ръководство, с което беше предоставена възможност за съвместно стопанисване на терена, на тогавашния техникум, вече професионална гимназия, където съвсем скоро, само след няколко дни, ще открием ботаническата градина и парка на нашия град.

Тук е моментът да се похваля и да акцентирам върху четирите ни физкултурни салона, които реализираме съвместно с Министерството и които съвсем скоро ще открием.

В нашата китна община можем да се похвалим с много постигнато в сферата на образованието, а днес към тези успехи добавяме и това прекрасно обновено общежитие.

Надяваме се то да се превърне в място, което ще дава още много хубави спомени, възможности и незабравими моменти на поколения ученици. Няма нищо по-важно от знаещи, можещи и уверени млади хора, защото именно те са бъдещето на нашата страна, на Европа и на света.“

Своите думи към учениците, учителите и гостите отправи и министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев:

„Професионалното образование трябва да заеме много по-важно място в българската образователна система.

Обновената база на общежитието към Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство тук, в Костинброд, ще създаде по-добри условия за обучение и живот на учениците и ще допринесе за популяризирането на професиите, които гимназията предлага.

Аз вярвам в младите хора, защото ако не вярваме в тях, не вярваме в бъдещето на страната си!

Добрата образователна среда също има ключово значение за резултатите на учениците. Училището трябва да бъде не просто място за обучение, а техен втори дом – среда, в която те да се чувстват спокойни, мотивирани и подкрепени.

Инвестицията в образователната инфраструктура е инвестиция в бъдещето, а днешният ден е още един пример, че когато институциите работят заедно, можем да създаваме по-добри възможности за младите хора.“

Кулминация на официалната церемония бе тържественото прерязване на лентата, с което обновеното ученическо общежитие официално отвори врати. Лентата бе прерязана от официалните лица, като символ на новото начало и на създаването на една модерна и съвременна среда за учениците на ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“.

След официалната част гостите имаха възможност да разгледат обновеното общежитие и новата материално-техническа база. Те посетиха обновените помещения, зоните за отдих и кинопрожекции, както и новосъздадените пространства за практическо обучение – ветеринарната амбулатория и сладкарския цех.

Новият облик на общежитието е не просто резултат от мащабна инвестиция в сградния фонд. Той е създаден с мисъл за учениците – за тяхното спокойствие, развитие и самочувствие.