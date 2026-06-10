Васил Терзиев: Релсите по бул. „Мария Луиза“ не са ремонтирани над 50 години

Започваме реконструкция на 1.2 км трамваен път от бул. „Княгиня Мария Луиза" в участъка от ул. „Опълченска" до ул. „Козлодуй", като предстои цялостна подмяна на релсовия път, който не е бил ремонтиран повече от 50-т години, контактно-кабелната мрежа, осветлението и обновяване на пероните на спирките на градския транспорт. Това каза кметът на София Васил Терзиев, който заедно със заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов, председателят на общинския съвет Цветомир Петров, кметът на район „Сердика" Момчил Даскалов дадоха начало на строителните дейности на обекта.

Обновяването на трасето ще подобри качеството на придвижване с трамваи от северните до централните райони на София.

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„В капиталовите проекти на общината, почти отсъстват линейни обекти, в които да не е включена реконструкция на трамвайни трасета. Те са основен приоритет. Направление обществено строителство има готовност да работи по между 10 и 15 линейни обекта, които включват трамвайни линии или тяхното обособяване, за да постигнем максимален темп на обновяване на трасетата за градския транспорт и да можем да надградим елементите на пътната безопасност и достъпност на средата", посочи зам.-кметът Никола Лютов.

Строителството започва, след влизане в сила на разрешението за строеж. Организирани са пет етапа на работа, с цел да не се възпрепятства работата на градския транспорт. Въведена е временна организация на движение.

Бул. „Княгиня Мария Луиза" е сред важните градски артерии на столицата, осигурява връзка между централната градска част и северните райони на града, като ежедневно обслужва значителен пътникопоток чрез трамвайния транспорт.

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Трамвайният релсов път в участъка от кръстовището с ул. „Козлодуй" до Пета МБАЛ е изграден поетапно през 1974 г. и 1985 г. с предварително напрегнати звена с дължина 12,5 метра и трамвайни панели. В продължение на десетилетия трасето не е преминавало през цялостна реконструкция. Единствените по-съществени промени са свързани с изместването на трамвайни стрелки в района на Пета МБАЛ във връзка със строителството на втория метродиаметър.

В момента състоянието на релсовия път е амортизирано, а трамвайните панели са силно обрушени.

Общата дължина на участъка, който ще бъде реконструиран, е приблизително 1,2 километра. Проектът предвижда:

цялостна реконструкция на трамвайния релсов път с дължина 1.2 км;

обновяване на контактно-кабелната мрежа;

модернизация на уличното осветление;

реконструкция на трамвайните перони;

ремонт на пътните настилки от Централна гара до ул."Козлодуй"

саниране на покривните плочи на прилежащите подземни съоръжения.

Не се предвижда промяна на трасето на трамвайната линия или на геометричното решение на булеварда. Новият релсов път ще осигури по-плавно и по-комфортно движение на трамваите, ще намали вибрациите и шума и ще подобри трасето. По настояване на заместник-кмета по обществено строителство проектът е надграден с допълнителни мерки за безопасност.

Важен акцент в проекта е осигуряването на по-достъпна градска среда за всички граждани. Предвижда се обновяване на спирките на градския транспорт, което ще улесни придвижването на хора с намалена подвижност, възрастни хора и родители с детски колички. Реконструкцията ще допринесе за повишаване качеството на градската среда и ограничаване на вредните емисии. Запазва се съществуващата дървесна растителност, както и розите в зелената разделителна ивица.

Срокът за реализация на ремонта на бул."Мария Луиза" е до април 2027 г. Стойността на проекта е близо 8.7 млн. евро.