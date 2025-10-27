Войната в Украйна:

Пуснаха движението в “Панчарево“, спряно заради наводнение

27 октомври 2025, 11:11 часа 502 прочитания 0 коментара
Пуснаха движението в “Панчарево“, спряно заради наводнение

Възстановено е движението за преминаване в участъка от пътното платно в кв."Панчарево" в района на ресторант "Лебед", видя репортер на БТА.

По-рано днес заради наводнение на пътното платно и ниво на водата от 15 см. движението беше спряно.

Още: Наводнение в София: Спряха четири трамвайни линии (СНИМКИ)

Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков обяви по-рано днес, че е получен е сигнал за завиряване в участъка между Пасарел и кв. "Панчарево". "В този участък няма изградени дъждоприемни шахти, а нивото на асфалта е по-ниско, което е довело до събиране на вода. След като бъдат отстранени останалите проблеми в града, екипите ще бъдат насочени и там", уточни Неделков.

Още: Казаха защо се наводни бул. “Асен Йорданов“ (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
София Наводнение Панчарево спряно движение
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес