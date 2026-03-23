Първи общински конкурс за детска рисунка в Елин Пелин

ДГ „Слънце“, с. /гара/ Елин Пелин обявява конкурс за детска рисунка, посветен на празника на Светлината. Чрез цветовете, въображението и детската искреност малките творзи ще могат да изразят своето виждане за красотата и символиката на Великден – шарените яйца, пролетните цветя, празничното настроение и добротата, която носи този светъл празник.

Тема на конкурса: „Възкресение Христово, през очите на едно дете“

Цел на конкурса: Да насърчи детското творчество, въображение и художествено изразяване чрез рисунка, посветена на един от най-светлите християнски празници – Великден.

Условия за участие:

• Конкурсът е подходящ за деца в предучилищна възраст.

Възрастови групи:

• I възрастова група: 3 – 4 години

• II възрастова група: 5 – 6 години

Изисквания към рисунките:

• Размер на рисунката: формат А4

• Няма ограничения за използваните материали и техника на рисуване.

• Всеки участник може да участва само с една рисунка.

• Участие могат да заявят висчки детски градини на територията на Общ. Елин Пелин

• Товрбите да бъдат надписани на гърба на листа :

• Три имена на участника

• Възрастова група и години

• От коя ДГ е участника

• Важно!!! На децана могат да се дават съвети, насоки, обясниния, примери, но работата върху листа да бъде самостоятелна.

• Готовите творби се предават лично в ДГ“ Слънце“

• Краен срок за предоставяне на творбите - 03.04.2026 год.

Изложба на творбите и награждаване на 15.04.2026 г. от 10:30 часа в салонът на ДГ “Слънце“ с. /гара/ Елин Пелин

Оценяването ще бъде извършено от професионално жури в състав:

Надежда Лилова - художник

Невяна Дишева – старши детски учетел

Представител от храм Св. Св. „Константин и Елена“

С благодарност към всички Вас от екипът на ДГ “Слънце“ с. /гара/ Елин Пелин.

Тел: 0893441424 - Сашка Ненова

e-mail: cdg.sl@abv.bg