Първи общински конкурс за детска рисунка в Елин Пелин

ДГ „Слънце“, с. /гара/ Елин Пелин обявява конкурс за детска рисунка, посветен на празника на Светлината. Чрез цветовете, въображението и детската искреност малките творзи ще могат да изразят своето виждане за красотата и символиката на Великден – шарените яйца, пролетните цветя, празничното настроение и добротата, която носи този светъл празник.
Тема на конкурса: „Възкресение Христово, през очите на едно дете“
Цел на конкурса: Да насърчи детското творчество, въображение и художествено изразяване чрез рисунка, посветена на един от най-светлите християнски празници – Великден.
Условия за участие:
• Конкурсът е подходящ за деца в предучилищна възраст.
Възрастови групи:
• I възрастова група: 3 – 4 години
• II възрастова група: 5 – 6 години
Изисквания към рисунките:
• Размер на рисунката: формат А4
• Няма ограничения за използваните материали и техника на рисуване.
• Всеки участник може да участва само с една рисунка.
• Участие могат да заявят висчки детски градини на територията на Общ. Елин Пелин
• Товрбите да бъдат надписани на гърба на листа :
• Три имена на участника
• Възрастова група и години
• От коя ДГ е участника
• Важно!!! На децана могат да се дават съвети, насоки, обясниния, примери, но работата върху листа да бъде самостоятелна.
• Готовите творби се предават лично в ДГ“ Слънце“
• Краен срок за предоставяне на творбите - 03.04.2026 год.
Изложба на творбите и награждаване на 15.04.2026 г. от 10:30 часа в салонът на ДГ “Слънце“ с. /гара/ Елин Пелин
Оценяването ще бъде извършено от професионално жури в състав:
Надежда Лилова - художник
Невяна Дишева – старши детски учетел
Представител от храм Св. Св. „Константин и Елена“
С благодарност към всички Вас от екипът на ДГ “Слънце“ с. /гара/ Елин Пелин.
Тел: 0893441424 - Сашка Ненова
e-mail: cdg.sl@abv.bg