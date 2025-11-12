Зелена светлина за ремонта на сградата на Народното събрание

Направление "Архитектура и Градоустройство" (НАГ) издаде виза за проектиране на основен ремонт на представителната сграда Народното събрание. Това съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков. Припомняме, че в края на октомври той алармира, че сградата се руши и съобщи, че е отправил до председателя на парламента официално предписание да се вземат мерки за състоянието й.

"От НАГ ни изпратиха издадената от тях виза за проектиране на основен ремонт, възстановяване, реставрация и подобряване на функционалността на сградата. При извършване на гореописаните дейности не се допуска промяна на кота корниз, кота било, наклона на покрива и други намеси с цел промяна на външния обем на сградата", обясни Трайков в профила си във Facebook.

Преди одобряване на инвестиционния проект, визата трябва да се съгласува от Министерство на културата.

Кметът на район "Средец" посъветва столичани да избягват да минават под стрехите на парламента, докато се чака да започне ремонт.