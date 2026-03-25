С много усмивки и настроение премина екофестивалът "Зелено бъдеще в подножието на Рила" в Самоков

С много настроение, усмивки и активност премина екофестивалът "Зелено бъдеще в подножието на Рила", организиран по повод Благовещение в Самоков. Десетки ученици от самоковските училища се включиха в разнообразни инициативи – творчески работилници, спортни игри и образователни дейности, посветени на опазването на околната среда. Те почистиха „Пътеката на здравето“ в парк „Ридо“, събирайки отпадъци в цветни чували, и участваха в засаждането на дръвчета – малък, но значим принос към по-зелена и по-чиста градска среда.

Събитието се превърна в истински празник с кауза – съчетавайки грижа за природата, активен начин на живот и възпитаване на ценности у най-малките.

В духа на традицията децата търкаляха питки за здраве и късмет – обичай, който и днес събира поколенията и пази жив българския дух.

Инициативата е част от проект № BG-RRP-11.022-0054 „Самоков – сцена за всички“, реализиран съвместно със SEED Foundation