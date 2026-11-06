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Парното в София "цъфти": И Мъск няма да се справи с "Топлофикация" сега според общински съветник от ГЕРБ

06 ноември 2026, 7:41 часа 781 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Парното в София "цъфти": И Мъск няма да се справи с "Топлофикация" сега според общински съветник от ГЕРБ

Искахме да чуем максимално бързо какви са плановете на "Топлофикация София" за ремонти още в началото на есента. Само че г-н Петър Петров, изпълнителен директор на дружеството (32-годишен), не се яви на изслушване. И сега навсякъде "цъфтят" аварии – цял "Изток" и половин "Мусагеница" са без парно и топла вода. Надяваме се сега да дойде г-н Петров на изслушване – това заяви председателят на групата на ПП-ДБ Бойко Димитров в Столичния общински съвет (СОС). Думите му дойдоха на фона на поредна история от столицата на уж ремонт, продължаващ незнайно колко време и хора без топла вода и парно, които вече бесни искат от "Топлофикация София" като няма аварийни екипи, администрацията ѝ да излиза с лопатите и да копае.

Общинският съветник от ГЕРБ Димитър Вучев се съгласи с оценката за текущото положение, но обвини държавата за него, че нямало диалог – защото "Топлофикация" има огромни дългове и трябва държавна подкрепа. Това бил огромният проблем – липсата на диалог, за да се изчистват дългове.

"Топлофикация" купи тръби за 100 млн. евро преди няколко години, значи има пари при нужда – но на скритото мнозинство в СОС така му е изгодно, смята Димитров. В сутрешния блок на БНТ той поиска детайлен план какви са ресурсите на дружеството, колко и какви екипи има за ремонти и списък с приоритети за отстраняване на аварии – от най-належащите към по-маловажните.

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СНИМКА: БГНЕС

"Мислех, че сме се събрали да търсим решения, аз също мога да се върна назад" - така Вучев отвърна и се наоплаква как "Демократична България" и "еколозите" саботирали RDF завода в София. Ако беше станал заводът, нямаше да сме толкова зависими от природния газ, поясни Вучев. И взе отношение по думите на Борис Бонев от "Спаси София" - той поиска "Топлофикация София" да бъде поета на ръчно управление. Може би иска той или негов приятел да е в надзорния съвет, каза Вучев. Димитров обаче му опонира, че RDF заводът е провален по времето на ГЕРБ начело на София, защото закъснели с поръчката.

И черешката на тортата – сегашното ръководство на "Топлофикация София" се справяло предвид ситуацията с ресурсите. Дори Илон Мъск да ръководел, нямало да се справи по добре – така излезе от казаното от Вучев.

Около 7000 евро бруто месечно вземат в директорския борд на "Топлофикация София" по последните отчети, които съм видял, уточни Димитров. Той повтори – кметът Васил Терзиев иска концесия на дружеството. Внесен е доклад за Световната банка, първата стъпка в процедурата по концесия, но стои на трупчета заради липсата на подкрепа в СОС, каза Димитров. Но Вучев обяви, че това е идея на ГЕРБ, не на Терзиев. Обаче на въпрос дали сега ГЕРБ ще подкрепи концесия, общинският съветник от партията на Борисов отвърна: "При всички положения" - Още: ГЕРБ подкрепи идеята на Васил Терзиев за концесия на "Топлофикация"

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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