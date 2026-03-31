Самоков отново бе озарен от силата на словото по време на благотворителната инициатива „Кауза, облечена в рими“. Събитието събра десетки любители на поезията, обединени от една кауза – доброто.

С вдъхновение и емоция участниците вдъхнаха живот на класически произведения, докосвайки сърцата на публиката. В поетичната вечер се включиха: Мария Шейнова, Габриела Панева, Димитрина Тоскова, Лиляна Минкова, Станимира Давидова, Благовест Бичаков, Анна Манова, Мария Лалева, Венеса Кроснева, Диляна Христова Георги Симитчиев и Мария Галчева.

Кметът инж. Ангел Джоргов и ръководният екип на Община Самоков също бяха част от инициативата, изразявайки своята подкрепа към благородната кауза.

За пета поредна година инициативата, организирана от СНЦ „Ти си доброто“ с вдъхновяващите Димитрина Тоскова, Габриела Панева и Мария Шейнова, обединява общността в подкрепа на деца в нужда. До момента са подпомогнати над 100 деца, като каузата продължава да дава шанс за равен училищен старт и по-добро бъдеще.