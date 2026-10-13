Самоков отново се потопи в света на старата градска песен!

С атмосфера, вдъхновена от градския стил в началото на XX век, започна XIV издание на Фестивала на старата градска, шлагерна и популярна песен, организиран от Читалище-паметник „Отец Паисий“. Със своите изпълнения Надя Миткова и Николай Тосков – прекрасен дует и част от съставите на читалището, дадоха началото на музикалния празник.

Председателят на читалището Стоян Пашов откри фестивала, споделяйки с вълнение, че е част от историята му още от самото създаване. Той изрази надежда, че всяко следващо издание надгражда постигнатото и пресъздава духа на отминалото време не само чрез песните, но и с декора и цялостната обстановка.

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов поздрави Стоян Пашов и екипа му за усилията да обогатяват културния живот на града и да придават на събитията собствен почерк и колорит. Той подчерта значението на старите градски песни като част от музикалната ни памет – песни, чрез които хората в миналото са изразявали чувствата и преживяванията си и които заслужават да бъдат съхранени и предадени на следващите поколения.

Председателят на журито Станислав Почекански пожела на участниците толкова добри изпълнения, че изборът на отличените да бъде истинско предизвикателство.

🎤 През целия ден сцената на читалището ще събира състави от цялата страна.

Награждаването е тази вечер от 18:30 ч.