Марк Рюте с първи думи след разговора си с Радев: Ето какво предприема НАТО в Черно море

"НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците си в Черно море", написа генералният секретар на Алианса Марк Рюте в платформата "Х" след като разговаря с българския премиер Румен Радев. Разговорът им дойде след втората поредна атака с дронове срещу търговски кораби в икономическата зона на България в Черно море. Рюте уточнява, че НАТО вече засилило позицията си по източния фланг.

"Ще продължим да наблюдаваме обстановката за сигурност, като коригираме възпиращата и отбранителната си позиция, когато е необходимо", посочва още той.

I spoke with Bulgarian PM @RumenRadevPM about the latest attacks on commercial shipping in the Black Sea. NATO will continue to work closely with our Allies in the Black Sea. We have already strengthened our posture along the eastern flank and will continue to monitor the security environment, adjusting our deterrence and defence posture as needed — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 13, 2026

Какво е поискала България?

За разговора съобщиха и от Министерски съвет, които обявиха, че България официално е поискала помощ от НАТО и Европейския съюз за засилване на контрола в Черно море и разследване на атаките срещу търговски кораби. В него българският премиер е призовал и за обединени международни действия за спиране на ескалацията.

По-рано Радев определи атаките като "абсолютно недопустими". "Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация", заяви премиерът. ОЩЕ: Помагайте: Радев поиска щит от НАТО и ЕК за Черно море

Междувременно премиерът привика руския посланик Елеонора Митрофанова, която обаче заяви, че е логично Русия да е автор на атаките, но е възможно да е трета страна. ОЩЕ: "Логично е да сме ние, но може да е трета страна": Митрофанова се яви пред Радев