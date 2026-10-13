Ударени кораби край България:

Марк Рюте с първи думи след разговора си с Радев: Ето какво предприема НАТО в Черно море

13 октомври 2026, 13:36 часа 1382 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Марк Рюте с първи думи след разговора си с Радев: Ето какво предприема НАТО в Черно море

"НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците си в Черно море", написа генералният секретар на Алианса Марк Рюте в платформата "Х" след като разговаря с българския премиер Румен Радев. Разговорът им дойде след втората поредна атака с дронове срещу търговски кораби в икономическата зона на България в Черно море. Рюте уточнява, че НАТО вече засилило позицията си по източния фланг.

"Ще продължим да наблюдаваме обстановката за сигурност, като коригираме възпиращата и отбранителната си позиция, когато е необходимо", посочва още той. 

Какво е поискала България?

За разговора съобщиха и от Министерски съвет, които обявиха, че България официално е поискала помощ от НАТО и Европейския съюз за засилване на контрола в Черно море и разследване на атаките срещу търговски кораби. В него българският премиер е призовал и за обединени международни действия за спиране на ескалацията.

По-рано Радев определи атаките като "абсолютно недопустими". "Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация", заяви премиерът. ОЩЕ: Помагайте: Радев поиска щит от НАТО и ЕК за Черно море

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Междувременно премиерът привика руския посланик Елеонора Митрофанова, която обаче заяви, че е логично Русия да е автор на атаките, но е възможно да е трета страна. ОЩЕ: "Логично е да сме ние, но може да е трета страна": Митрофанова се яви пред Радев

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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