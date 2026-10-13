Анализ: Тръмп зачеркна десетилетия политика на САЩ и застана на страната на Путин

През последните 72 часа президентът на САЩ Доналд Тръмп зачеркна десетилетия американска политика и подкопа 18 месеца от собствената си дипломация, като отмени санкциите върху вноса на руско дизелово гориво и наруши законите, които самият той подписа. Това пише Ан Апълбаум, щатен автор на The Atlantic и старши сътрудник в Института Агора към фондация „Страврос Ниаркос“ в университета „Джонс Хопкинс“ и Училището за напреднали международни изследвания.

Апълбаум припомни, че Тръмп преди това е заплашил да спре да споделя разузнавателна информация с Украйна, ако Киев продължи да атакува руски петролни рафинерии. Тя подчерта, че по този начин президентът на САЩ изисква Украйна да се откаже от най-ефективното си оръжие, без да иска нищо от Русия в замяна.

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Освен това, Тръмп дори не осъди руските атаки срещу украински енергийни инфраструктурни съоръжения и фабрики, дори тези, собственост на американски компании. Той също така не изрази съболезнования за скорошната смърт на украински деца в резултат на руски обстрели.

Апълбаум добави, че Тръмп също продължава да лъже. Например, той твърди, че Украйна и Русия са се споразумели за „енергийно прекратяване на огъня“, но скоро след това руснаците са ударили електроцентрала в Харков. Американският президент дори обвини Украйна, че блокира преговорите, въпреки че всъщност украинците многократно са предлагали прекратяване на огъня, а Русия никога не се е съгласявала на прекратяване на огъня или каквито и да било конструктивни преговори.

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Авторът припомни също, че Тръмп преди това е наричал украинския президент Володимир Зеленски „пречка“ за преговорите и дори е намекнал, че е време за избори в Украйна. Малко преди това той е провел друг телефонен разговор с руския диктатор Владимир Путин, който можеше да сложи край на войната днес, но реши да не го направи.

„Всичко, което Владимир Путин трябва да направи, е да заповяда на войниците си да спрат да се бият и войната ще приключи. Украинците не могат да спрат да се бият, защото ако го направят, страната им ще бъде завладяна и ще се изправят пред същата съдба като окупираните територии: убийства на лидери, отвличане на деца, репресии и концентрационни лагери за всички останали. Ако Тръмп знае това, не го е грижа“, подчертава Апълбаум.

Опитът на Тръмп да намали цените на горивата

Авторката отбеляза, че Тръмп преди това е обещал да намали цените на горивата за американците. Тя добави, че президентът на САЩ иска да убеди избирателите, че високите цени са причинени от Украйна, а не от собствената му война срещу Иран.

Апълбаум смята, че дори желанието на Тръмп да намали цените на горивата не оправдава съмнителни сделки с Русия. Тя подчерта, че обемът на горивото, което Русия би могла да изнесе за американския и световния пазар, е твърде малък, а въздействието върху цените е твърде незначително.

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Авторката смята, че действията на Тръмп са драстичен, отчаян опит да принуди Украйна да капитулира и да спаси руската икономика. Тя смята, че американският президент вероятно иска най-накрая да финализира множество бизнес сделки, за които е известно, че руснаците са обсъждали с американски преговарящи и други близки до Тръмп, включително споразумения за газопровода „Северен поток“ и арктическия добив.

Апълбаум отбеляза, че от началото на втория мандат на Тръмп, американските съюзници в Европа и другаде се опитват да обяснят на президента значението на войната и заплахата, която Русия представлява за света. Според нея обаче сега изглежда, че усилията им са се провалили и американският президент е застанал на страната на Путин.

Какво говорят действията на Тръмп

Апълбаум смята, че Украйна и други съюзници на САЩ могат да си извлекат няколко поуки от последните действия на Тръмп. Тя отбеляза, че първият е, че не трябва да разчитат на САЩ. „Америка днес е капризна, непредсказуема сила, чиято установена външна политика може да бъде импулсивно преразгледана за една нощ. САЩ налагаха санкции срещу Русия в продължение на години, а сега, изведнъж, по прищявка на президента, спряха да го правят. Освен това, във Вашингтон при Тръмп, диктаторите се третират по-добре от избраните лидери“, подчертава авторът.

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Апълбаум добавя, че вторият урок е, че администрацията на Тръмп е за продажба. Тя припомни, че медиите вече са съобщавали, че като част от мирните преговори между САЩ и Русия, активите на руската компания Лукойл скоро могат да бъдат придобити от бизнес консорциум, включващ партньори от Близкия изток на двамата водещи преговарящи на Тръмп за Украйна – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, дъщерята на Тръмп – Иванка, както и синът на Уиткоф.

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Апълбаум подчертава, че във всеки случай Украйна ще продължи да се бори и вероятно ще продължи да атакува руски петролни рафинерии благодарение на европейските си съюзници. Френското разузнаване, германските оръжия и обширните пакети от помощ от Скандинавия, Полша и други страни биха могли да помогнат.

Сенаторите настояват Тръмп да анулира сделката с Русия за дизеловите горива.

По-рано група сенатори от двете партии призоваха президента на САЩ Доналд Тръмп незабавно да отмени решението си относно вноса на руско дизелово гориво. Те обвиниха администрацията в нарушаване на федералния закон и предоставяне на финансова подкрепа на Москва.

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Сенаторите отбелязаха, че през 2022 г. Съединените щати наложиха забрана за внос на руски енергийни ресурси малко след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

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