Областен информационен център – София кани на информационна среща в Община Елин Пелин

Областен информационен център – София Ви кани на информационна среща в Община Елин Пелин! Искате да научите какви са актуалните и предстоящите възможности за европейско финансиране? Заповядайте на информационната среща, която е част от Есенната информационна кампания на Областен информационен център – София.

Кога? 20.10.2026 г. (вторник)

Час: 13:00 ч.

Къде? Конферентна зала на Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ № 1, етаж 1

По време на срещата ще представим:

актуалните и предстоящите процедури за кандидатстване по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) 2021–2027 г.;

условията за кандидатстване и допустимите кандидати по отворени процедури;

Срещата е подходяща за представители на общините, бизнеса, земеделски производители, неправителствени организации, читалища, образователни институции и всички, които търсят възможности за реализиране на идеи с европейско финансиране.