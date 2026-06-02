Самоков почете Деня на Ботев и загиналите за свободата на България. С поднасяне на венец и минута мълчание пред паметника на Христо Ботев, Община Самоков отбеляза 2 юни-Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

В словото си заместник-кметът г-жа Галева подчерта, че паметта за героите и тяхната саможертва е морален дълг към историята и към бъдещето на България. Тя припомни, че делото на Христо Ботев и всички борци за национално освобождение продължава да бъде символ на смелост, родолюбие и непримирим стремеж към свобода.

Сирените в 12:00 часа обединиха присъстващите в минута мълчание и признателност към всички знайни и незнайни герои, отдали живота си за свободна България.

Поклон пред подвига и паметта на героите!