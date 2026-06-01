Община Божурище излъчи победител в напреварата "Търсене на Съкровища"

Община Божурище има нов победител - София Димитрова спечели "Плейстейшън" 5 от играта "Търсене на Съкровища". Припомняме, че след няколко успешни завъртания на играта "Търсене на съкровища", днес тя удостои пореден участник с победа и вълнуваща награда.

В днешния празничен ден - Международният ден на детето, в общинска администрация-Костинброд, се завъртя късметлийското колело с имената на всички деца, участвали в играта, като щастливият ден днес е за Софи Димитрова, която очакваме тази вечер, от 19:00 часа на централния ни градски площад, където преди празничния концерт на група “Молец”, ще бъде публично и официално наградена.

Благодарности към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, която осигури приза и всяка година радва децата на Костинброд с разнообразни инициативи.

Честита награда на София, а за всички останали - очаквайте още изненади и предстоящи игри!

Честит празник, прекрасни деца!

Не спирайте да мечтаете!