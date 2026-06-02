Усмивки, творчество и добро изпълниха Божурище на 1 юни! По повод Международния ден на детето - площад „Свети Георги Победоносец“ се изпълни с детски смях, настроение и много творчески емоции. Празничната програма предложи разнообразни занимания за най-малките жители и гости на общината. Специален интерес предизвика творческата работилница за рисуване на божури върху текстилни торбички, организирана от „Семенце Доброта“, под ръководството на Христина Мишева, която вдъхнови децата да творят и да създадат свои красиви и уникални произведения.

Учениците от СУ „Летец Христо Топракчиев“ организираха рисуване върху лица, рисуване върху тениски и образователна игра с участието на всички присъстващи деца.

В подготовката и провеждането на дейностите, активно се включи и Ученическият съвет към училището, който с много ентусиазъм и отдаденост допринесе за празничната атмосфера.

Веселото настроение продължи с артистите от „Веселяците“, които зарадваха децата с атрактивна програма, приказни герои и много забавления.

Благодарим на „Семенце Доброта“, на Христина Мишева, на екипа от педагози на СУ „Летец Христо Топракчиев“, на Ученическия съвет, както и на всички участници и доброволци, които превърнаха този ден в истински празник на детството.

Нека усмивките на децата бъдат нашето най-голямо вдъхновение! Честит 1-ви юни на всички малки и пораснали деца!