В Елин Пелин се проведе шахматният турнир "Децата и традициите"

С много емоции, талант и спортен дух премина шахматният турнир, който се проведе в навечерието на Шопски празник 2026 – „Децата и традициите“. В надпреварата се включиха 62 деца от двете училища в град Елин Пелин, както и участници от различни населени места в общината и град София. Младите шахматисти показаха концентрация, логическо мислене и истинска любов към играта, а атмосферата през целия ден бе изпълнена с много емоции и спортсменски дух.

Поздравяваме шампионките Мими Соколовска и Никол Иванова за впечатляващото им представяне! Тази година момичетата безспорно доминираха на шахматната дъска и заслужено спечелиха аплодисментите на всички присъстващи.

Община Елин Пелин изказва своята благодарност към екипа на „Общински шахматен клуб – Елин Пелин“, към всички участници, организатори, родители и гости, които превърнаха турнира в истински празник.

Специални благодарности към председателя на клуба Матей Генчев за отдадеността, отличната организация и усилията, с които ЗАЕДНО продължаваме да развиваме шахмата в общината и да привличаме все повече млади хора към този красив и интелигентен спорт.

Шахът е част от традициите на Община Елин Пелин и ще продължим да го подкрепяме като спорт, който изгражда характер, дисциплина, стратегическо мислене и увереност у младите хора.

До нови успешни шахматни срещи!